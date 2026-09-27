San Sebastián 2026: lista e plotë e fituesve — ‘Tender Loving Care’ i Mike Leigh triumfon me tre çmime, ‘La Bola Negra’ merr çmimin e publikut
Guaska e Artë, skenari më i mirë dhe interpretimi më i mirë për filmin e fundit të regjisorit 83-vjeçar; çmimi special i jurisë për 'Border' të Ah Biao, regjia më e mirë për Amanda Kernell
SAN SEBASTIÁN – Ceremonia e mbylljes së edicionit të 74-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të San Sebastián-it, e mbajtur mbrëmjen e 26 shtatorit 2026, kurorëzoi «Tender Loving Care» të Mike Leigh si fituesin e madh të këtij viti. Filmi i fundit i regjisorit 83-vjeçar rrëmbeu Guaskën e Artë për filmin më të mirë, çmimin e jurisë për skenarin më i mirë dhe Guaskën e Argjendtë për interpretimin kryesor më të mirë, që iu dha Kate O’Flynn (e ndarë me Asta Kamma August për «Growth of the Soil»), sipas raportimit të Planet of Films. Leigh, i cili nuk mori pjesë në ceremoni për shkak të gjendjes shëndetësore, dërgoi një mesazh me video, ndërsa çmimet i morën në emër të tij aktorët Paul Jesson dhe Alice Bailey Johnson.
Juria e këtij edicioni, e kryesuar nga regjisori amerikan Ira Sachs, shpërndau çmimet kryesore si vijon: çmimi special i jurisë shkoi për «Border» të Ah Biao; Guaska e Argjendtë për regjisorin më të mirë iu dha Amanda Kernell për «Brace Your Heart»; interpretimi dytësor më i mirë u vlerësua për Javier Cámara në «5 More Minutes»; ndërsa çmimi i jurisë për kinematografinë më të mirë iu dha Oskar Dahlsbakken për «Growth of the Soil», siç njofton Planet of Films.
Publiku dha votën e tij përmes çmimeve të qytetit: City of Donostia/San Sebastián Audience Award për filmin më të mirë iu dha «La Bola Negra» të Javier Calvo dhe Javier Ambrossi (dyshes së njohur si Los Javis) — vetëm një javë pas çmimit të publikut që filmi fitoi në Festivalin e Torontos. Çmimi i publikut për filmin më të mirë evropian shkoi për «NAZA» të Yuval Abraham dhe Rachel Szor.
Çmimet e tjera zyrtare të edicionit të 74-të u ndanë si vijon: New Directors Award për «Body of Glass» të Naëmi Ada; Latin Horizons për «The Illusion of an Everlasting Summer» të Alessandra Sanguinetti; Zabaltegi-Tabakalera për «Teenage Sex and Death at Camp Miasma» të Jane Schoenbrun; muzika më e mirë origjinale për «Milo» (Amine Bouhafa); Irizar Basque Film Award për «Txakun txakür»; RTVE Another Look për «All of a Sudden» të Ryusuke Hamaguchi; ndërsa çmimi Transforma iu dha sërish «Tender Loving Care».
Me këtë triumf të trefishtë, Mike Leigh vulos një nga kapitujt më të ndritur të karrierës së tij të gjatë, duke e lënë festivalin bask me imazhin e një edicioni ku kinemaja autoriale britanike shkëlqeu mbi të gjitha.
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