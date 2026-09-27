«The Vvaan» rritet 45% në ditën e dytë: rreth 11 krorë rupi të shtunën, mbi 19 krorë në dy ditë
Filmi indian me Sidharth Malhotra dhe Tamannaah Bhatia mblodhi rreth 11 krorë rupi nett të shtunën, duke e çuar totalin e dy ditëve në rreth 19 krorë, pas një hapjeje më të butë prej rreth 8 krorë të premten.
Filmi indian «The Vvaan: Force of the Forest» ka shënuar një rritje të ndjeshme në ditën e dytë të shfaqjes në kinematë indiane. Sipas të dhënave të Sacnilk, filmi me protagonistë Sidharth Malhotra dhe Tamannaah Bhatia ka mbledhur rreth 11 krorë rupi nett të shtunën (26 shtator), rreth 45–50% më shumë se dita e parë.
Dita e hapjes (e premte, 25 shtator) ishte më e butë, me rreth 7.5–8 krorë rupi nett, siç njofton Movie Talkies. Me totalin e dy ditëve që arrin në rreth 19 krorë rupi nett dhe rreth 2.25 krorë nga tregjet jashtë Indisë, totali botëror i filmit llogaritet rreth 24.85 krorë rupi.
Sipas analizave të medias indiane, hapja u ndikua nga festa e Ganpati Visarjan, e cila mbajti një pjesë të publikut larg kinemave në Maharashtra, Gujarat dhe Hyderabad ditën e parë. Të shtunën publiku u rikthye në salla, duke i dhënë filmit vrullin e pritur.
Pritshmëritë tani janë që fundjava e hapjes të mbyllet me rreth 30–32 krorë rupi nett. Megjithatë, siç theksojnë vëzhguesit e box office-it, testi i vërtetë do të jetë e hëna, kur do të shihet nëse filmi e ruan vrullin edhe pas fundjavës. Filmi, i cili doli në kinema më 25 shtator, po garon në box office me ri-lansimin e «Avengers: Endgame Encore», një zhvillim i konfirmuar edhe nga live-tracker-i i Bollywood Hungama.
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