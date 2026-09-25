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Teater

Santino Fontana dhe yje nga «Wicked», «Six» e «Come From Away» në koncertin e Prospect Musicals: nderohen një dekadë fituese të çmimit Fred Ebb

Koncerti «CELEBRATION» më 8 tetor në Symphony Space të Nju Jorkut, me nikoqire Karen Ziemba-n; premiere botërore dhe këngë të njohura nga fituesit e çmimit Fred Ebb (2015–2025)

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Prospect Musicals (Nju Jork) ka zbuluar kastin e koncertit «CELEBRATION: A Concert Evening of Songs from the Fred Ebb Award Winners (2015–2025)» — një mbrëmje speciale që nderon një dekadë fituesish të çmimit prestigjioz Fred Ebb. Koncerti do të mbahet të enjten, më 8 tetor, në orën 19:00 në Symphony Space, nën drejtimin e regjisores Cara Reichel dhe me drejtim muzikor të Andy Roninson, ndërsa nikoqire e mbrëmjes do të jetë fituesja e çmimit Tony, Karen Ziemba.

Kastin e kryesojnë emra të njohur të skenës së Broadway-t dhe Off-Broadway-t: Santino Fontana, fitues i çmimit Tony për «Tootsie», Jasmine Forsberg («Six»), Talia Suskauer («Wicked»), Pearl Sun («Come From Away»), Michael Maliakel («The Great Gatsby»), Molly Hager («Waitress»), Lauren Marcus («Be More Chill»), Marina Kondo («Ragtime»), Darius de Haas («Shuffle Along»), Kim Blanck («Suffs»), Robert Ariza («Operation Mincemeat»), Katerina McCrimmon («Funny Girl», Broadway Tour), Aubrey Matalon («Giulia»), Taylor Iman Jones («Groundhog Day»), Jade Jones («Bigfoot!»), Eric William Morris («Be More Chill»), Zachary Prince («Honeymoon in Vegas») dhe Kuhoo Verma («Heathers»), me emra të tjerë që priten të shpallen.

Programi do të përfshijë premiere botërore dhe këngë të njohura nga fituesit e dekadës së fundit të çmimit Fred Ebb: Sophie Boyce & Veronica Mansour (2025), Cheeyang Ng & Eric Sorrels (2024), Freya Catrin Smith & Jack Williams (2023), Julia Riew (2022), Isabella Dawis & Tidtaya Sinutoke (2021), Ben Bonnema & Christopher Staskel (2020), Michael R. Jackson (fitues Tony dhe Pulitzer, 2020), Benjamin Velez (2019), Will Reynolds & Eric Price (2018), Shaina Taub (2017) dhe Thomas Mizer & Curtis Moore (2016). Julia Riew do të prezantojë gjithashtu një këngë të re, të shkruar bashkë me Janani K. Jha.

Çmimi Fred Ebb u themelua në vitin 2005 në kujtim të tekstshkruesit legjendar të «Cabaret»-it dhe «Chicago»-s, me qëllimin për të nderuar shkrimtarët e rinj e të talentuar të teatrit muzikor — një traditë që ky koncert e feston përmes zërave të yjeve më të njohur të skenës njujorkeze.

Burimi: BroadwayWorld

Foto: Super Festivals / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

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