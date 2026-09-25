«The 24 Hour Plays on Broadway» rikthehet më 2 nëntor: nderohet regjisori i «Hamilton», Thomas Kail
Mbrëmja vjetore gala e Broadway-t rikthehet këtë vjeshtë në Todd Haimes Theatre; yjet e teatrit, televizionit dhe kinemasë do të shkruajnë, provojnë dhe performojnë pjesë të reja brenda 24 orëve.
«The 24 Hour Plays on Broadway» rikthehet këtë vjeshtë: mbrëmja vjetore gala do të mbahet më 2 nëntor në Todd Haimes Theatre, u njoftua të premten. Sivjet, performanca do të zhvillohet në nder të Thomas Kail-it, regjisorit fitues të çmimit Tony për fenomenin «Hamilton» dhe përkrahësit të hershëm të organizatës.
Tradita është e njohur në botën e teatrit: yjet e skenës, televizionit dhe filmit mblidhen bashkë për të shkruar, provuar dhe performuar pjesë krejt të reja — të gjitha brenda 24 orëve. Kasti dhe ekipet kreative të edicionit të këtij viti pritet të shpallen së shpejti.
Kail, në një deklaratë, e quajti «The 24 Hour Plays» një organizatë të mrekullueshme: «Është vendi ku punova për herë të parë në një skenë të Broadway-t dhe ku njoha shumë prej bashkëpunëtorëve të mi më të vazhdueshëm», tha ai, duke shtuar se shumë prej tyre do të marrin pjesë këtë vit.
Drejtori artistik Mark Armstrong e përshkroi Kail-in si artist të veçantë dhe anëtar të hershëm të familjes së «The 24 Hour Plays»: «Trupi i tij i jashtëzakonshëm i punës në skenë dhe në ekran mishëron vlerën e ndërtimit të komuniteteve të forta dhe të qëndrueshme artistike, që është në zemër të misionit tonë». Biletat janë në shitje në faqen zyrtare 24HourPlays.org.
Burimi: Playbill
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