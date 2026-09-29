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Serbia

Šapiç: “Nuk e kam prekur fare këshilltaren” — kërkon falje nga SNS-ja dhe Vuçiçi, nuk jep dorëheqjen

Në konferencën e jashtëzakonshme për mediet pas incidentit të mbrëmshëm në Novi Beograd, kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapiç, mohoi ta ketë goditur këshilltaren e “Kreni-Promeni”, Tanja Miçiç, kërkoi falje nga SNS-ja dhe Aleksandër Vuçiçi dhe tha se nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen.

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Kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapiç, në konferencë për mediet
Kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapiç, në konferencë për mediet. Foto: ATAImages/Danas

Në një konferencë të jashtëzakonshme për mediet pas incidentit të mbrëmshëm në Novi Beograd, kryebashkiaku i Beogradit, Aleksandar Šapiç, mohoi ta ketë goditur këshilltaren e lëvizjes “Kreni-Promeni”, Tanja Miçiç, siç njofton Danas-i.

“Odbornicu Tanju Mićić nisam ni takao” — “Këshilltaren Tanja Miçiç nuk e kam prekur fare”, u shpreh Šapiçi para gazetarëve.

Ai dënoi çdo formë dhune ndaj grave, duke thënë se kjo është kundër parimeve të tij, dhe tregoi versionin e tij të ngjarjeve të mbrëmjes së kaluar.

Sipas kryebashkiakut, gjatë një shëtitjeje ai u ndesh me Miçiçin dhe bashkëshortin e saj, të cilët i akuzoi se po shpërndanin fletushka kundër tij. Šapiçi tha se e pyeti këshilltaren pse i vinte te shtëpia, dhe më pas, sipas tij, nisi një sulm verbal ndaj tij. “Gabimi më i madh ishte se nuk u largova”, pranoi ai.

Më pas, tha Šapiçi, nisi sulmi fizik ndaj tij dhe ai u mbrojt. “Dotičnu nisam ni takao, osim što sam je sklonio” — “Nuk e kam prekur fare, vetëm e kam larguar”, u shpreh ai.

Kryebashkiaku tha se pas rreth gjysmë ore u kthye në vendngjarje, ku i gjeti të njëjtët persona në të njëjtin vend, bashkë me patrullën e policisë, dhe theksoi se bashkëpunoi plotësisht me organet. Ai pretendoi se këshilltarja dhe bashkëshorti i saj nuk u paraqitën në polici, ndërsa ai vetë u mbajt për gjashtë orë.

“Ja se izvinjavam SNS-u i Aleksandru Vučiću zbog svega, ali ću insistirati da se utvrdi puna istina” — “Kërkoj falje nga SNS-ja dhe Aleksandër Vuçiçi për gjithçka, por do të insistoj të zbulohet e vërteta e plotë”, tha Šapiçi.

Ai shtoi se i vjen keq nëse këshilltarja është lënduar, por nuk e di se si, dhe e cilësoi rastin si një kurth politik të përgatitur kundër tij.

I pyetur nga Insajderi nëse do të japë dorëheqjen, Šapiçi u përgjigj: “Do sada sam trebao 20 put da podnesem ostavku, ako ćemo tako da posmatramo stvari” — “Deri tani do të duhej të kisha dhënë 20 herë dorëheqjen, po t’i shohim kështu gjërat” — duke bërë të qartë se nuk ka ndërmend të dorëhiqet.

Mbrëmë, lëvizja “Kreni-Promeni” njoftoi se Šapiçi kishte sulmuar fizikisht këshilltaren Tanja Miçiç në Novi Beograd, duke i thyer hundën. Sipas raportimeve, ekspertiza mjekësore konfirmoi thyerjen e hundës dhe të një pjese të nofullës së sipërme, ndërsa Šapiçi u dërgua në stacionin e policisë së Novi Beogradit.

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