Satay indonezian me salcë kikiriku — hellë pule të marinuara të pjekura në skarë
Copëza pule të marinuara me erëza ekzotike, të pjekura në hell dhe të shërbyera me salcë kremoze kikiriku — pjata më e famshme e rrugëve të Indonezisë, tani edhe në kuzhinën tuaj.
Satay, e njohur në gjuhën indoneziane si sate, është një nga pjatat më emblematike të Azisë Juglindore: copëza mishi të marinuara që piqen në hell mbi prush dhe shërbehen me salcë të trashë kikiriku, siç përshkruhet edhe në enciklopedinë Wikipedia për këtë pjatë tradicionale. Në Indonezi ajo shitet në çdo cep rruge, mbi gjethe bananeje, me qepë të kuqe dhe tranguj turshi si shoqërues të domosdoshëm.
Për marinadën, copëzat e pulës përzihen me qepë të grirë, hudhër, xhenxhefil të freskët, koriandër dhe kumino të bluar, pak sheqer palme (ose sheqer kaf) dhe salcë soje të ëmbël kecap manis — marinada duhet të qëndrojë të paktën dy orë që shijet të depërtojnë thellë. Salca e kikirikut, zemra e vërtetë e pjatës, përgatitet duke skuqur kikirikët, i bluar imët, dhe duke i zier me qumësht kokosi, pastë tamarind (ose lëng limoni), spec djegës dhe sheqer — derisa të bëhet kremoze dhe me shkëlqim.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 800 g fileto pule, të prera në shirita të hollë
- 2 qepë të kuqe, të grira imët
- 4 thelpinj hudhre, të shtypur
- 2 cm xhenxhefil i freskët, i grirë
- 1 lugë çaji koriandër i bluar
- 1 lugë çaji kumino i bluar
- 1 lugë gjelle sheqer palme ose sheqer kaf
- 3 lugë gjelle salcë soje të ëmbël (kecap manis)
- 2 lugë gjelle vaj
- 1 lugë çaji kripë
- Hell druri bambuje, të njomura në ujë 30 minuta
- Për salcën: 200 g kikirikë të pjekur, 250 ml qumësht kokosi, 1 lugë gjelle pastë tamarind (ose lëng limoni), 1 spec djegës, 1 lugë gjelle sheqer, kripë
- Për servirje: qepë të kuqe në feta, tranguj turshi, copa limoni
HAPAT E PËRGATITJES:
- Në një tas të madh bashko qepën e grirë, hudhrën, xhenxhefilin, koriandrën, kuminon, sheqerin, salcën e sojës së ëmbël, vajin dhe kripën; përzieji mirë.
- Shto shiritat e pulës në marinadë, mbuloje tasin dhe lëre në frigorifer të paktën 2 orë (më mirë gjatë gjithë natës).
- Ndërkohë përgatit salcën: bluaj kikirikët imët, pastaj ziej me qumështin e kokosit, pastën e tamarindit, specin djegës të grirë, sheqerin dhe kripën në zjarr të ulët 10–12 minuta, duke përzier vazhdimisht, derisa salca të trashet dhe të shkëlqejë. Lëre mënjanë të ngrohtë.
- Shpo shiritat e pulës së marinuar në hellinjtë e bambujes të njomur.
- Pjeki në skarë (ose në tigan grill) 3–4 minuta nga çdo anë, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të piqen plotësisht.
- Serviri hellinjtë të nxehtë mbi gjethe bananeje ose në pjatë, me salcën e kikirikut në një tas veçmas, qepë të kuqe në feta, tranguj turshi dhe copa limoni.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (+ 2 orë marinadë) | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: 4 persona
Këshillë: mos i mbush hellinjtë shumë ngushtë — lëre pak hapësirë mes copëzave që të piqen njëtrajtësisht dhe të marrin aromën e tymit të skares.
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