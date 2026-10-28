SBU-ja ndalon në Odesa një student 21-vjeçar, i dyshuar se mblidhte të dhëna për sabotime dhe provokime për Rusinë
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës ndaloi në Odesa një student 21-vjeçar, i cili dyshohet se, me porosi të shërbimeve speciale ruse, regjistronte vendndodhjet e gjeneratorëve të mëdhenj për zjarrvënie të mëvonshme, vëzhgonte një objekt të infrastrukturës kritike dhe përgatiste provokime informative, përfshirë ndërhyrjen në sistemin e tabelave reklamuese të qytetit për propagandë ruse.
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) ka ndaluar në Odesa një student 21-vjeçar, i cili dyshohet se, me porosi të shërbimeve speciale ruse, mblidhte të dhëna për sabotime dhe përgatiste provokime informative në qytet, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU).
Sipas materialeve të çështjes, i riu ra në vëmendjen e shërbimeve speciale ruse kur kërkonte punë në biseda tematike në Telegram. Me porosi të kuratorëve rusë, studenti regjistronte vendndodhjet e gjeneratorëve të mëdhenj në Odesa për zjarrvënien e tyre të mëvonshme, vëzhgonte një objekt të infrastrukturës kritike dhe përpiqej të zbulonte vendbanimin e një ushtaraku ukrainas.
Ai përgatiste edhe provokime informative për të destabilizuar situatën shoqërore-politike në Odesa. Një nga detyrat e para ishte, sipas SBU-së, hakimi i sistemit të menaxhimit të tabelave reklamuese (citylight) në Odesa, për të vendosur në to materiale propagandistike ruse; për këtë ai mori nga kuratorët rusë një program të posaçëm, me të cilin mund të ndryshonte pamjet në konstruksionet reklamuese. Detyra tjetër e të riut do të ishte vendosja e flamurit të Rusisë në një tabelë reklamuese në qendër të Odesës.
Hetuesit dokumentuan hap pas hapi veprimtarinë e tij dhe e ndaluan në vendbanim; gjatë kontrollit u sekuestrua një telefon celular me prova të bashkëpunimit me armikun.
Të ndaluarit i është komunikuar dyshimi sipas pjesës 2 të nenit 111 të Kodit Penal të Ukrainës (tradhëti ndaj atdheut e kryer në kushte të ligjit ushtarak). Ai mbahet në paraburgim pa të drejtë lirimi me kusht dhe rrezikon burgim të përjetshëm me konfiskim të pasurisë.
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