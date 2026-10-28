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Bota

Zgjedhjet në Izrael, pa fitues të qartë, Netanyahu përballet me rrezikun e humbjes së pushtetit

· 2 min lexim
fitues të qartë,

– Zgjedhjet parlamentare në Izrael kanë përfunduar pa një fitues të qartë, sipas sondazheve pas mbylljes së votimit, duke vënë në pikëpyetje vazhdimin e Benjamin Netanyahut në krye të qeverisë.

Sipas projeksioneve të transmetuesve kryesorë izraelitë, blloku i udhëhequr nga Netanyahu pritet të sigurojë rreth 50 vende në parlament, ndërsa opozita e drejtuar nga ish-shefi i ushtrisë, Gadi Eisenkot, 52 deri në 53 vende. Partitë arabe mund të fitojnë 17 deri në 18 vende, duke u bërë faktor vendimtar në negociatat për formimin e qeverisë.

Sipas Associated Press, për të siguruar shumicën parlamentare në Knesset, parlamentin izraelit me 120 vende, nevojiten të paktën 61 deputetë. Rezultatet paraprake nuk i japin asnjërit prej dy blloqeve kryesore numrat e nevojshëm për të qeverisur i vetëm.

Eisenkot deklaroi se rezultatet e sondazheve pas votimit tregojnë mungesë besimi te Netanyahu dhe qeveria e tij, ndërsa opozita synon të krijojë një shumicë të re qeverisëse.

Megjithatë, rruga drejt formimit të një qeverie mbetet e ndërlikuar. Pavarësisht avantazhit të mundshëm të opozitës, bashkëpunimi me partitë arabe paraqet vështirësi politike, ndërsa negociatat mes forcave politike mund të zgjasin disa javë.

Pjesëmarrja në zgjedhje arriti në 77,7%, niveli më i lartë që nga viti 1999, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Izrael.

Këto janë zgjedhjet e para parlamentare në Izrael pas sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023 dhe luftës që pasoi në Gaza. Votimi u konsiderua gjerësisht si një test për lidershipin e Netanyahut, pas një periudhe të gjatë konfliktesh dhe polarizimi politik.

Rezultatet përfundimtare pritet të sqarojnë raportin e forcave në parlament. Nëse asnjë kandidat nuk arrin të sigurojë mbështetjen e nevojshme për formimin e qeverisë, vendi mund të përballet me një periudhë të zgjatur pasigurie politike.

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