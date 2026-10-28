Kufitarët zbulojnë në rajonin e Kharkivit një skemë që nxirrte ushtarakët nga zona e luftimeve për 12 mijë dollarë për person
Një grup kriminal që, për 12 mijë dollarë për person, nxirrte ushtarakë ukrainas nga zona e luftimeve, u ndihmonte të dezertonin dhe i kalonte paligjshëm jashtë shtetit, u zbulua në rajonin e Kharkivit nga rojat kufitare, në bashkëpunim me SBU-në dhe Byronë Shtetërore të Hetimit.
Punonjësit e departamentit të sigurisë së brendshme të Shërbimit Shtetëror të Kufirit, së bashku me kolegët e SBU-së dhe të Byrosë Shtetërore të Hetimit, zbuluan grupin kriminal që kishte organizuar skemën e nxjerrjes së ushtarakëve nga zona e luftimeve, të nxitjes së dezertimit të tyre dhe të kalimit të mëtejshëm të paligjshëm jashtë shtetit, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Shërbimit Shtetëror të Kufirit të Ukrainës.
Administratori i një kanali në Telegram u ofronte ushtarakëve “shërbime” për të lënë njësinë ushtarake, për t’u nxjerrë nga zona e luftimeve dhe për të kaluar më pas kufirin në mënyrë të paligjshme, jashtë pikave të kalimit. Kostoja e “paketës” ishte 12 mijë dollarë amerikanë për person.
Bashkëpunëtorët i transportonin ushtarakët me automjete deri në një pikë grumbullimi në Uman; prej andej, në grupe të formuara, planifikonin t’i çonin drejt zonës kufitare për kalimin e paligjshëm të kufirit shtetëror.
Gjatë operacionit, hetuesit kryen kontrolle në banesat e të dyshuarve në rajonin e Kharkivit dhe sekuestruan telefona celularë e karta bankare, që mund të jenë prova të veprimtarisë së paligjshme.
Dy organizatorëve të transportimit u është komunikuar dyshimi për nxitje të dezertimit, të kryer me marrëveshje paraprake nga një grup personash. Të dyshuarit janë ndaluar dhe në gjykatë është paraqitur kërkesa për masën e paraburgimit. Hetuesit po përcaktojnë vendndodhjen e administratorit të kanalit në Telegram dhe të personave të tjerë të përfshirë; masat u kryen nën drejtimin procedural të Prokurorisë së Specializuar të Luhanskut në fushën e mbrojtjes.
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