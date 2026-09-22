Sekretarja e MPJ-së serbe Nevena Jovanović në Nju-Jork: Serbia mbetet e përkushtuar fort për anëtarësim në BE
Nevena Jovanović mori pjesë në Nju-Jork në takimin e ministrave të jashtëm të grupit "Miqtë e Ballkanit Perëndimor", të kryesuar nga ministri i jashtëm italian Antonio Tajani, në kuadër të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Sekretarja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, Nevena Jovanović, mori pjesë sot në Nju-Jork në takimin e ministrave të jashtëm të grupit “Miqtë e Ballkanit Perëndimor” dhe ministrave të jashtëm të rajonit, të kryesuar nga ministri i jashtëm italian Antonio Tajani. Takimi u zhvillua në kuadër të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Sipas njoftimit të MPJ-së serbe, diskutimet u përqendruan në çështjet aktuale lidhur me procesin e integrimit evropian të rajonit, me theks të veçantë në integrimin gradual të Ballkanit Perëndimor në politika dhe mekanizma individuale të BE-së, si dhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërlidhjes në fusha të ndryshme.
Vëmendje e veçantë iu kushtua sigurisë rajonale dhe rëndësisë së bashkëpunimit më të ngushtë mes partnerëve rajonalë, evropianë dhe ndërkombëtarë për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë së Evropës.
Jovanović theksoi se Serbia mbetet e përkushtuar fort për anëtarësimin në BE dhe mbështet integrimin gradual si një mënyrë për t’u siguruar qytetarëve të rajonit përfitime konkrete që gjatë procesit të anëtarësimit — por theksoi se integrimi gradual duhet t’i shërbejë anëtarësimit të plotë dhe jo ta zëvendësojë atë, dhe se duhet të ruhet një objektiv i qartë dhe një perspektivë evropiane e besueshme.
Pjesëmarrësit konfirmuan angazhimin e tyre të përbashkët për të vazhduar këtë proces dhe për ta kthyer mbështetjen politike në rezultate konkrete që kontribuojnë në stabilitetin, prosperitetin dhe integrimin më të fortë të rajonit në BE.
Burimi: Danas
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