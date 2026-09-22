Netflix rikthen Robert Langdon-in e Tom Hanks: thrilleri “Inferno” vjen në platformë më 1 tetor
Filmi i vitit 2016, me Tom Hanks si simbolologun e Harvardit dhe Felicity Jones, i bashkohet katalogut të Netflix-it më 1 tetor — kapitulli i fundit i filmave të Robert Langdon vjen ndërsa platforma përgatit serialin e ri me Morgan Spector.
Netflix do ta shtojë në katalog filmin “Inferno” (2016) më 1 tetor, sipas raportimit të ComingSoon.net më 21 shtator 2026, përmes What’s on Netflix. Lajmi vjen në një moment kur platforma po i kushton vëmendje të madhe universit të Robert Langdon-it, personazhit të famshëm të Dan Brown-it.
Tom Hanks rikthehet në rolin e simbolologut të Harvardit, i cili zgjohet në një spital në Itali me kujtesën të dëmtuar dhe nis një garë kundër kohës, duke ndjekur shenja të fshehta të lidhura me Danten, përkrah doktoreshës Sienna Brooks (Felicity Jones). Ndërkohë, miliarderi Bertrand Zobrist (Ben Foster) planifikon të lëshojë një virus që mund të zhdukë gjysmën e njerëzimit.
Filmi u drejtua nga Ron Howard me skenar të David Koepp, ndërsa në kast përfshihen edhe Irrfan Khan, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen dhe Ana Ularu. Me një buxhet prej rreth 75 milionë dollarësh, “Inferno” arkëtoi rreth 220 milionë dollarë në gjithë botën, nga të cilat 34.3 milionë në Amerikën e Veriut, sipas Box Office Mojo. Kritika ishte e ndarë: 23% në Rotten Tomatoes (36% nga publiku), 6.2/10 në IMDb dhe nota B+ nga CinemaScore.
“Inferno” mbetet kapitulli i fundit i filmave të Robert Langdon-it, pas “The Da Vinci Code” (2006) dhe “Angels & Demons” (2009). Si kontekst, Netflix po zhvillon serialin e ri “The Secret of Secrets”, ku Morgan Spector zëvendëson Hanks-in në rolin e Langdon-it; xhirimet në Pragë u raportuan nga Collider në fillim të shtatorit 2026.
Burimi: ComingSoon.net
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