Flija tradicionale shqiptare — shtresat e pjekura në saç
Pjatë tradicionale shqiptare me shtresa të holla brumi të pjekura nën saç dhe të lyera me kos, vezë dhe gjalpë — e thjeshtë në përbërës, madhështore në shije.
Flija është një nga pjatat më emblematike të kuzhinës tradicionale shqiptare, e gatuar kryesisht në zonat veriore të vendit dhe në Kosovë. Tradicionalisht, ajo piqet në natyrë, nën saçin e ndezur — një kapak i madh metalik i mbuluar me prush — ndërsa sot shumë amvisa e përgatisin me sukses edhe në furrë apo me grill, pa i humbur asgjë autenticitetit.
Përbërësit (për 8–10 porcione)
Për brumin:
- 1 kg miell gruri
- 1.5 litër ujë të ftohtë
- 1 lugë çaji kripë
Për lyerjen:
- 1 litër kos (ose qumësht)
- 3–4 vezë
- 100 g gjalpë i shkrirë
- pak kripë
Hapat e përgatitjes
- Në një tas të madh përziej miellin me ujin dhe kripën derisa të përftohet një brum i lëngshëm, pak më i rrallë se ai i petullave. Lëre të pushojë 15 minuta.
- Rrah vezët me kosin dhe kripën deri në një masë homogjene — kjo është lyerja për shtresat.
- Lyeje me gjalpë një tepsi të rrumbullakët (saçin ndeze paraprakisht).
- Hidhe një garuzhde brum, shpërndaje në shtresë të hollë dhe fut tepsinë nën saç derisa shtresa të skuqet sipër.
- Nxirre tepsinë, lyeje shtresën me masën e kosit dhe vezës, spërkat me pak gjalpë të shkrirë, pastaj hidh garuzhden tjetër të brumit sipër.
- Përsërit shtresat derisa të mbarohen brumi dhe lyerja (zakonisht 6–8 shtresa), duke e pjekur secilën nën saç.
- Shtresën e fundit lyeje vetëm me gjalpë dhe lëre nën saç derisa të marrë ngjyrë të artë.
- Hiqe, lëre të ftohet 10 minuta, prejeni në trekëndësha dhe servire të ngrohtë — shoqërohet tradicionalisht me kos, djathë apo reçel.
Koha: rreth 40 minuta përgatitje + ~1.5 orë pjekje. Porcionet: 8–10.
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