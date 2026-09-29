Selanik: U vulos klinika me kimioterapi të paligjshme, i hiqet licenca
Dosja e auditimit shkon te Prokurori i Athinës, EOPYY dhe Shoqata Mjekësore; dëshmi tronditëse nga të afërmit e pacientëve
U vulos ditën e sotme klinika private në Selanik, në të cilën një auditim i Autoritetit Kombëtar të Transparencës kishte zbuluar një repart onkologjik të pajisur plotësisht dhe pa licencën e kërkuar, ku kryheshin kimioterapi të paligjshme, siç njoftojnë Skai dhe ERT.
Përmbaruesit gjyqësorë i dorëzuan sot pak para mesditës vendimin e Rajonit të Selanikut për heqjen e licencës së funksionimit të klinikës, vendim që ishte njoftuar një ditë më parë nga nënguvernatori rajonal Kostas Goutikas.
Gjetjet e auditimit janë përcjellë në Prokurorinë e Gjykatës së Apelit të Athinës për përgjegjësi të mundshme penale, në EOPYY për shqyrtimin e kërkesave për rimbursim që klinika kishte paraqitur për shtrimet e pacientëve, si dhe në Shoqatën Mjekësore për përgjegjësi disiplinore. Për rastin ka nisur edhe një hetim paraprak.
Jashtë klinikës janë mbledhur të afërm të pacientëve, të cilët kërkojnë informacion për vijimin e kujdesit mjekësor. Një burrë ka pretenduar se nëna e tij 92-vjeçare, e shtruar për rehabilitim, u dehidratua — sipas tij, për shkak të mungesës së ujit të dhënë — dhe ndërroi jetë disa ditë më vonë në Spitalin e Përgjithshëm Ushtarak 424, jo në vetë klinikën. Një grua tjetër ka pretenduar se ka parë një infermiere duke goditur një pacient të moshuar, duke ndërhyrë dhe protestuar në çast. Skai thekson se këto janë pretendime të vetë të afërmve, që po hetohen nga autoritetet kompetente.
Të afërm të pacientëve aktualë thonë se për zhvillimet mësuan nga mediat dhe jo nga vetë klinika, dhe shprehin frikë për kujdesin ndaj pacientëve të shtrirë. Nga ana e saj, drejtoria e klinikës ka siguruar se kujdesi mjekësor vazhdon.
Zbulimi i repartit pa leje ishte raportuar ditën e djeshme, ndërsa vulosja e sotme shënon hapin e ri dhe vendimtar në këtë skandal mjekësor që ka tronditur Selanikun.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.