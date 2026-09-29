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Greqia

Tempi: Këshilli Gjyqësor i Gjykatës Supreme e dërgon në Gjykatë Speciale Triantopoulos, Agorastos dhe tre persona të tjerë

Ish-zëvendësministri akuzohet për shkelje detyre, kundërvajtje, për ndryshimin e vendngjarjes përpara rikuperimit të të gjitha viktimave

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Këshilli Gjyqësor i Gjykatës Supreme të Greqisë (Areios Pagos) ka vendosur dërgimin në Gjykatë Speciale të ish-zëvendësministrit për Mbrojtjen Civile dhe Krizën Klimatike, Christos Triantopoulos, si edhe të katër personave të tjerë, për ndryshimin e vendngjarjes së katastrofës hekurudhore të Tempit përpara rikuperimit të të gjitha viktimave, siç njoftojnë mediat greke Skai dhe ERT.

Me vendimin e tij, këshilli ka pranuar propozimin që zv/prokurori i Gjykatës Supreme, Dimitris Mitroulias, kishte bërë në fund të korrikut 2026, sipas të cilit Triantopoulos do të gjykohet për veprën penale të shkeljes së detyrës në formën e kundërvajtjes.

Përveç ish-zëvendësministrit, në Gjykatë Speciale referohen edhe ish-guvernatori rajonal i Thesalisë, Kostas Agorastos, si dhe tre zyrtarë: Agapios Charakopoulos, atë kohë drejtor policie i Larisës; Evangelos Falaras, atë kohë komandant rajonal i Shërbimit Zjarrfikës të Thesalisë; dhe Vasilis Papageorgiou, Sekretar i Përgjithshëm i Mbrojtjes Civile. Për katër të fundit, artikulli burim nuk specifikon akuzat konkrete.

Për tre të pandehur të tjerë, prokurori Mitroulias ka propozuar pafajësinë, ndërsa dosjet e tyre janë ndarë dhe i janë dërguar prokurorisë së Larisës për një vepër tjetër penale.

Triantopoulos e ka mohuar akuzën në dëshminë e tij të dhënë me procedurë sekrete në dhjetor 2025 para gjyqtarit hetues të këshillit, ku paraqiti edhe një memorandum me shkrim, duke pretenduar se nuk kishte urdhëruar kurrë ndryshimin e vendngjarjes. Edhe Agorastos ka mohuar përgjegjësinë, duke thënë se Rajoni i Thesalisë nuk kishte kompetencë koordinuese apo operative, por vetëm mbështetje me makineri, dhe se nuk kishte urdhëruar mbulimin me zhavorr të zonës, i cili sipas tij ishte i domosdoshëm për arsye operative.

Bëhet fjalë për një zhvillim të ri të rëndësishëm në hetimet për katastrofën e 28 shkurtit 2023, në të cilën humbën jetën 57 persona. Çështja i referohet periudhës menjëherë pas aksidentit, kur vendngjarja u pastrua dhe u nivelizua përpara se të kishte përfunduar puna e identifikimit dhe rikuperimit të viktimave — një aspekt që ka nxitur akuza të forta për mbulim të provave nga familjarët e viktimave dhe opozita.

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