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14 Tet 2026
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Serbia

Serbi: shtatë të arrestuar për dy vrasje, hetimi i grupit kriminal shtrihet edhe në tri shtete evropiane

Prokuroria për Krimin e Organizuar njoftoi arrestimin e shtatë anëtarëve të një grupi kriminal, të dyshuar për vrasjet e Milan Stokoviqit në Pozharevc dhe të Zhivko Bakiqit në Beograd. Kallëzimi penal përfshin edhe pesë persona të tjerë, mes tyre të paraburgosur në Maqedoninë e Veriut, Greqi dhe Belgjikë.

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Pjesëtar i Njësisë Speciale Antiterroriste (SAJ) të Policisë së Serbisë gjatë një operacioni (foto ilustruese, DVIDS / domeni publik)
Pjesëtar i Njësisë Speciale Antiterroriste (SAJ) të Policisë së Serbisë gjatë një operacioni (foto ilustruese, DVIDS / domeni publik)

Prokuroria Publike për Krimin e Organizuar në Serbi njoftoi të mërkurën se pjesëtarë të Drejtorisë së Policisë Kriminalistike kanë arrestuar shtatë anëtarë të një grupi kriminal të organizuar, të dyshuar për organizimin dhe kryerjen e dy vrasjeve, siç njofton Newsmax Balkans. Bëhet fjalë për vrasjen e Milan Stokoviqit në zonën e Pozharevcit, i cili ishte rrëmbyer pikërisht më 14 tetor të vitit të kaluar, si dhe për vrasjen e Zhivko Bakiqit në territorin e Beogradit, e kryer në janar të këtij viti.

Të arrestuarit, sipas njoftimit të prokurorisë që e përcjell edhe agjencia Tanjug, janë gjashtë persona nga Beogradi me inicialet R.Gj., M.I., A.S., A.S., P.M. dhe S.D., si dhe një person nga Pozharevci me inicialet N.Zh. Në aksion, përveç policisë kriminalistike dhe Shërbimit për Luftën kundër Krimit të Organizuar, morën pjesë edhe drejtori të policisë në Beograd, Pozharevc dhe Novi Sad, Xhandarmëria, Njësia Speciale Antiterroriste dhe Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit (BIA), ndërsa kontrolle u kryen në disa lokacione në mbarë Serbinë.

Kallëzimi penal, siç raporton N1, përfshin edhe pesë persona të tjerë: njëri ndodhet në paraburgim në Beograd, një tjetër në burg në Maqedoninë e Veriut, dy janë në paraburgim në Greqi dhe në Belgjikë, ndërsa i pesti është në arrati. Prokuroria nuk dha detaje të tjera mbi rolin e secilit të dyshuar në krime.

Të dyshuarve u vihen në barrë veprat penale të bashkimit për kryerjen e veprave penale, vrasja e rëndë, rrëmbimi, mbajtja dhe tregtimi i paligjshëm i armëve dhe mjeteve shpërthyese, si dhe prodhimi dhe shpërndarja e paautorizuar e drogës.

Pas ndalimit policor, të shtatë të arrestuarit do të dërgohen për t’u marrë në pyetje në Prokurorinë Publike për Krimin e Organizuar. Hetimi ndaj grupit, sipas prokurorisë, po zhvillohet prej kohësh, ndërsa fajësia e të dyshuarve mbetet për t’u vërtetuar në procedurën e mëtejshme gjyqësore.

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