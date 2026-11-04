SHBA – Demokratët fitojnë në Teksas për herë të parë pas 38 vitesh
– Demokrati James Talarico ka fituar zgjedhjet për Senatin amerikan në shtetin e Teksasit, duke mundur kandidatin republikan Ken Paxton dhe duke i dhënë fund një periudhe 38-vjeçare, gjatë së cilës demokratët nuk kishin arritur të fitonin një vend në Senat në këtë shtet, sipas “Reuters”.
Sipas parashikimeve të medieve amerikane dhe agjencisë “Associated Press”, fitorja e Talaricos shënon një kthesë të rëndësishme politike në Teksas, një shtet që prej dekadash është dominuar nga republikanët.
Talarico bëhet demokrati i parë që fiton një vend në Senatin amerikan nga Teksasi që prej vitit 1988, kur këtë post e fitoi Lloyd Bentsen. Ai gjithashtu shënon fitoren e parë të demokratëve në një garë për një post shtetëror në Teksas që prej vitit 1994.
Kandidati demokrat, 37 vjeç, është anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve të Teksasit dhe ish-mësues. Gjatë fushatës ai u përqendrua te ulja e kostos së jetesës, mbështetja e arsimit publik dhe lufta kundër korrupsionit.
Përballë tij ishte Ken Paxton, prokurori i përgjithshëm i Teksasit dhe një aleat i presidentit Donald Trump, i cili kishte marrë mbështetjen e këtij të fundit për kandidimin në Senat.
Paxton kishte fituar më parë garën brenda Partisë Republikane kundër senatorit në detyrë John Cornyn, pas mbështetjes së Trump.
Megjithatë, kandidatura e tij u shoqërua me polemika të shumta, përfshirë shkarkimin nga detyra përmes një procedure fajësimi të nisur në vitin 2023 nga Dhoma e Përfaqësuesve e Teksasit, ku u akuzua për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Senati i shtetit e shpalli më pas të pafajshëm.
Gara për Senatin në Teksas u shndërrua në një nga përballjet elektorale më të kushtueshme të këtij cikli zgjedhor, me qindra miliona dollarë të shpenzuara për reklama dhe fushata.
Sipas “Reuters”, republikanët shpenzuan më shumë se 316 milionë dollarë për të mbajtur nën kontroll këtë vend në Senat.
Fitorja e Talarico është një ngjarje e rëndësishme për demokratët, të cilët synojnë të rimarrin shumicën në Senatin amerikan. Para zgjedhjeve, republikanët kishin 53 vende kundrejt 47 të demokratëve.
Teksasi kishte votuar për Donald Trump me një diferencë prej rreth 14 pikësh përqindjeje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, duke e bërë fitoren e demokratëve edhe më domethënëse në aspektin politik.
Rezultati tregon gjithashtu se demokratët kanë arritur të fitojnë terren, në një shtet ku republikanët kanë dominuar prej dekadash./
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