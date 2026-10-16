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Bota

SHBA – Musk prezanton makinën fluturuese të ”Tesla”-s

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SHBA – Musk prezanton makinën fluturuese

HUSTON, 16 tetor /ATSH-AFP/ – Elon Musk, drejtuesi i kompanisë “Tesla”, prezantoi një automjet që, sipas tij, do të jetë i aftë të fluturojë, në një demonstrim që ngjante me skenat e filmave fantastiko-shkencorë.

Automjeti futurist, i quajtur “Roadster”, është pajisur me shtytës të frymëzuar nga teknologjia e raketave të “SpaceX”, kompania tjetër e njohur e sipërmarrësit miliarder.

Veprimtaria e prezantimit u zhvillua në Teksas, përpara një audience të ftuarish, dhe u transmetua drejtpërdrejt në internet.

Gjatë demonstrimit, automjeti pa drejtues u lëshua nga një rampë, kreu një rrotullim të plotë në ajër dhe më pas u ul mbi rrota, duke përdorur shtytësit e kundërt për të kontrolluar lëvizjen dhe uljen.

Demonstrimi u shoqërua me interes të madh për teknologjinë e pazakontë të automjetit, i cili synon të ndërthurë konceptin e makinave sportive me teknologjinë e përdorur në industrinë hapësinore.

“Rezulton se e ardhmja do të jetë me makina fluturuese”, komentoi Musk pas demonstrimit./ /Ad.Ab./ a.jor.

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