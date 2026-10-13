SHBA njofton rotacion të ri në KFOR: Regjimenti i 2-të i Kalorësisë zëvendëson Gardën Kombëtare të Floridës
Ushtria amerikane për Evropë dhe Afrikë njoftoi dislokimin e njësive të reja në Kosovë, në një rotacion që shënon kalimin nga trupat e Gardës Kombëtare te forcat e rregullta, ndërsa aleatët evropianë marrin përgjegjësinë kryesore në mision.
Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë trupa të reja në Kosovë në kuadër të misionit të KFOR-it, në një rotacion që zëvendëson njësitë e Gardës Kombëtare të Floridës dhe të Kolorados, siç njofton Indeksonline, duke iu referuar njoftimit të Ushtrisë Amerikane për Evropë dhe Afrikë. Lajmi u raportua edhe nga Reporteri.net, që e lidh rotacionin me përmirësimin e kushteve të sigurisë në vend.
Sipas raportimit të Indeksonline, në Kosovë do të dislokohen ushtarë të Regjimentit të 2-të të Kalorësisë, të mbështetur nga njësi të Divizionit të Parë të Këmbësorisë, të cilët marrin detyrën nga Brigada e 53-të e Këmbësorisë e Gardës Kombëtare të Floridës. Njëkohësisht, elemente të Brigadës së Aviacionit Luftarak të Divizionit të Parë të Këmbësorisë do të zëvendësojnë Batalionin e 2-të të Regjimentit të 135-të të Aviacionit të Gardës Kombëtare të Kolorados.
Rotacioni vjen pas rishikimit që Shtabi Suprem i Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) i bëri strukturës së KFOR-it, me synimin për ta optimizuar misionin. Sipas njoftimit amerikan, ndryshimi pasqyron përmirësimin e kushteve të sigurisë dhe një përshtatje graduale, të bazuar në kushtet në terren, në mënyrë që KFOR-i të mbetet i pozicionuar siç duhet për mandatin e tij, ndërsa aleatët evropianë marrin përgjegjësinë kryesore, në përputhje me kalimin drejt modelit NATO 3.0.
Ndryshimi shënon edhe një kthesë në mënyrën e angazhimit amerikan në Kosovë: nga trupat e Gardës Kombëtare kalohet te forcat e vëna në dispozicion përmes strukturave ushtarake të teatrit të operacioneve, duke ruajtur mbështetjen e vazhdueshme për KFOR-in. Komandanti në largim i Brigadës së 53-të, koloneli Samuel Sargent, e vlerësoi shërbimin përkrah aleatëve të NATO-s si nder për ushtarët e tij, ndërsa komandanti i ardhshëm i Komandës Rajonale – Lindje, koloneli Jabari M. Miller, deklaroi se njësitë e reja janë të përgatitura për të punuar me partnerët për një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm në Kosovë.
Shtetet e Bashkuara kanë riafirmuar përkushtimin për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe kanë theksuar se kontributi i tyre në KFOR do të vazhdojë në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, në koordinim të ngushtë me NATO-n gjatë gjithë tranzicionit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.