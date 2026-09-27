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Bota

SHBA – Trump refuzon propozimin e Iranit për Hormuzin, Teherani pret përgjigjen zyrtare të SHBA-së

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propozimin e Iranit për

UASHINGTON/TEHERAN, 27 shtator /ATSH/- Presidenti amerikan Donald Trump ka refuzuar propozimin e Iranit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe për t’i dhënë fund luftimeve në rajon, raportoi “Reuters”.

Propozimi iranian, i paraqitur gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork dhe i përcjellë SHBA-së përmes ndërmjetësve nga Katari, parashikonte rihapjen e ngushticës brenda shtatë ditësh dhe rifillimin e negociatave më të gjera, përfshirë çështjen bërthamore.

Në këmbim, Irani kërkonte që SHBA-ja të lehtësonte presionin ushtarak, të hiqte bllokadën detare ndaj porteve iraniane, të lejonte lirimin e disa aseteve iraniane të ngrira dhe të lehtësonte sanksionet ndaj eksporteve të naftës.

Trump e ka refuzuar propozimin dhe tha se iranianët po kërkonin një marrëveshje për ta hapur Hormuzin “menjëherë”, sepse, sipas tij, ndodheshin nën presion.

Megjithatë, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha dje se Teherani kishte dëgjuar reagimin publik të Trump, por ende nuk ka marrë një përgjigje zyrtare dhe përfundimtare të SHBA-së, përmes ndërmjetësve.

Sipas tij, Irani do të vendosë për hapat e mëtejshëm pasi të marrë këtë përgjigje.

Araghchi përsëriti se çdo hap për rihapjen e ngushticës mbetet i kushtëzuar nga plotësimi i kërkesave të Iranit, ndërsa tha se Teherani vazhdon të mbështesë një zgjidhje të negociuar.

Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët kryesore detare për transportin e naftës dhe gazit dhe konflikti në rajon ka shkaktuar ndërprerje të ndjeshme të qarkullimit të anijeve dhe të flukseve të energjisë. /

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