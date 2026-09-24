Shefi i BE-së nderon Afrim Bunjakun: Keqardhje që Serbia nuk i kapi përgjegjësit
Dirk Schuebel bëri homazhe në trevjetorin e sulmit në Banjskë dhe i kërkoi Serbisë të arrestojë autorët.
Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, ka përkujtuar rreshterin e Policisë së Kosovës Afrim Bunjaku në trevjetorin e sulmit të armatosur në Banjskë, më 24 shtator 2023, ngjarje ku Bunjaku u vra në përleshje me një grup të armatosur serbësh të Kosovës.
Me këtë rast, Schuebel bëri homazhe pranë vendit ku ndodhi ngjarja dhe ngushëlloi familjarët e rreshterit të vrarë në krye të detyrës. “Mendimet e mia janë me më të dashurit e tij”, u shpreh shefi i BE-së në Kosovë.
Ai theksoi se Bashkimi Evropian ka kërkuar vazhdimisht që përgjegjësit për sulmin e Banjskës të përballen me drejtësinë dhe të mos mbeten të pandëshkuar.
Schuebel shprehu keqardhje që Serbia ende nuk ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për të arrestuar dhe për të ndjekur penalisht personat përgjegjës që ndodhen në Serbi.
Burimi: Klan Kosova
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