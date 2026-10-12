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Europa

Shefi i inteligjencës çeke: Rusia mund të kryejë operacione më të rrezikshme në shtetet e NATO-s

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Kreu i shërbimit çek të sigurisë, Michal Koudelka u shpreh të hënën se Rusia mund të përdorë operacione më të rrezikshme në shtetet anëtare të NATO-s që mbështesin Ukrainën brenda disa muajsh ndërsa Moska duket se po miraton një taktikë të përshkallëzimit për çpërshkallëzim.

“Kjo mund të përfshijë sulme sabotimi në territorin e një shteti anëtar të NATO-s kundër një objekti të lidhur me ndihmën për Ukrainën, një sulm me dron ose raketa në një depo armësh të destinuar për Ukrainën, ose, në një rast ekstrem, edhe një veprim të kufizuar ushtarak kundër njërit prej shteteve fqinje anëtare të Aleancës”, tha Michal Koudelka në një konferencë parlamentare për sigurinë.

Ai tha se kërcënimi i fundit nuk ishte aktualisht i menjëhershëm pasi Rusia i ka të gjitha forcat e saj të përqendruara në Ukrainë.

Koudelka, drejtor i përgjithshëm i Shërbimit Çek të Informacionit të Sigurisë, tha se agjencia e tij nuk kishte informacione specifike mbi një kërcënim të drejtpërdrejtë për Republikën Çeke, por po monitoronte nga afër operacionet që synojnë vendin dhe aleatët.

Ai tha se aktivitetet hibride të Rusisë kishin për qëllim dobësimin e unitetit në aleancën ushtarake të NATO-s.

Presidenti Vladimir Putin tha këtë muaj se Rusia nuk kishte plane për të sulmuar ndonjë vend evropian dhe dëshironte të bashkëjetonte në paqe. Moska gjithashtu ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në sabotim ose operacione lufte hibride.

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