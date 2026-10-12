SHBA rishikon praninë ushtarake në Evropë, I dërguari i NATO-s: Nuk do të tërhiqemi
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, ka riafirmuar angazhimin e Uashingtonit për mbrojtjen e Evropës, pavarësisht rishikimit në vazhdim të pranisë ushtarake amerikane në kontinent dhe tërheqjes së disa trupave e aseteve strategjike.
“Ne ende ju duam”, deklaroi Whitaker të hënën në Forumin e Sigurisë në Varshavë, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të tërhiqen nga angazhimet e tyre ndaj aleatëve evropianë.
Deklaratat e tij u bënë gjatë një paneli diskutimi mbi konceptin e NATO 3.0, i cili synon që vendet evropiane të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre konvencionale, ndërsa SHBA-ja orienton një pjesë të burimeve ushtarake drejt rajoneve të tjera, veçanërisht Indo-Paqësorit.
Komisioneri Evropian për Mbrojtjen, Andrius Kubilius, theksoi se forcimi i kapaciteteve ushtarake evropiane nuk duhet interpretuar si braktisje e Evropës nga Shtetet e Bashkuara, por si një domosdoshmëri për të garantuar sigurinë e kontinentit.
“Evropa duhet të marrë përgjegjësinë në duart e veta”, u shpreh Kubilius.
Sipas vlerësimeve të tij të mëparshme, zëvendësimi i aseteve strategjike ushtarake amerikane mund t’i kushtojë Evropës deri në 500 miliardë euro. Ndërkohë, ekspertët vlerësojnë se në një skenar të tërheqjes së mëtejshme të mbështetjes amerikane, vendet evropiane mund të kenë nevojë për 300 mijë trupa shtesë për t’u mbrojtur ndaj një kërcënimi të mundshëm nga Rusia.
Rishikimi i Pentagonit për vendosjen e forcave amerikane në Evropë pritet të përfundojë deri në dhjetor, kur rezultatet do t’i paraqiten sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth. Vlerësimi mund të çojë në reduktime të tjera të pranisë ushtarake amerikane në kontinent.
Disa masa janë ndërmarrë tashmë. Në maj, Pentagoni urdhëroi tërheqjen e rreth 5 mijë trupave nga Gjermania dhe anuloi një vendosje të planifikuar të një batalioni me sisteme zjarri me rreze të gjatë veprimi.
Whitaker shmangu parashikimet për vendimet e ardhshme të Pentagonit, duke thënë se shqyrtimi nuk ka përfunduar ende. Megjithatë, ai argumentoi se nxitja amerikane për një NATO me rol më të madh evropian po jep rezultate.
Si shembull, ai përmendi Poloninë, e cila, sipas tij, shpenzon 4,7% të Prodhimit të Brendshëm Bruto për mbrojtjen.
Në samitin e NATO-s në Hagë, në vitin 2025, aleatët ranë dakord të rrisin deri në vitin 2035 objektivin e shpenzimeve për mbrojtjen thelbësore në 3,5% të PBB-së, si dhe të ndajnë edhe 1,5% të PBB-së për shpenzime më të gjera në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.
Ndërsa SHBA-ja po rishikon angazhimin e saj ushtarak në Evropë, aleatët përballen me sfidën e forcimit të kapaciteteve të tyre për të garantuar sigurinë e kontinentit dhe për të ruajtur aftësinë mbrojtëse të NATO-s.
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