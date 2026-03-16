Shefja e stafit të Trump diagnostikohet me kancer të gjirit në fazë të hershme
Presidenti amerikan Donald J. Trump njoftoi në rrjetin social Truth Social se Susie Wiles do të nisë menjëherë trajtimin, ndërsa pritet të vazhdojë punën në White House gjatë periudhës së kurimit.
Donald J. Trump ka bërë të ditur se shefja e stafit të tij në Shtëpinë e Bardhë, Susie Wiles, është diagnostikuar me kancer të gjirit në fazë të hershme.
Njoftimi u publikua nga presidenti amerikan në rrjetin e tij social Truth Social.
Sipas mesazhit të Trump, diagnoza është në fazë të hershme dhe prognoza mjekësore konsiderohet shumë e mirë. Ai theksoi se Wiles ka vendosur të nisë trajtimin menjëherë, pa pritur.
Presidenti amerikan vlerësoi gjithashtu profesionalizmin dhe vendosmërinë e saj, duke theksuar se gjatë periudhës së trajtimit ajo do të vazhdojë të punojë pothuajse me kohë të plotë në White House.
“Në trajtim ajo do të kalojë pothuajse gjithë kohën në Shtëpinë e Bardhë, gjë që më bën shumë të lumtur si president”, shkroi Trump në mesazhin e tij.
Ai e përshkroi Wiles si një nga këshilltaret më të afërta dhe më të rëndësishme, duke theksuar se forca dhe përkushtimi i saj për të vazhduar punën ndërkohë që përballet me trajtimin “tregojnë gjithçka që duhet të dihet për karakterin e saj”.
Susie Wiles konsiderohet një nga figurat më me ndikim në administratën e Trump dhe një nga strategët kryesorë politikë që kanë punuar me të në vitet e fundit.
