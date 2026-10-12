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Kosova

Shiroka-Pula takohet me ambasadorin e Shqipërisë: Duhet të vazhdojmë të ecim bashkërisht dhe të mbështesim njëra-tjetrën

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Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, priti sot në takim ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, Petrit Malaj.

Sipas një njoftimi për media thuhet se ambasadori Malaj e uroi presidenten për zgjedhjen në detyrë dhe shprehu shpresën se gjatë mandatit të saj do të intensifikohen më tej marrëdhëniet bilaterale mes dy shteteve.

“Presidentja Shiroka-Pula theksoi se Kosova dhe Shqipëria duhet të vazhdojnë të ecin bashkërisht dhe të mbështesin njëra-tjetrën. Ajo nënvizoi se, përveç rritjes së koordinimit në sferën e politikës së jashtme, Kosova pret mbështetje të fuqishme nga Shqipëria edhe në rrugëtimin euroatlantik dhe në procesin e anëtarësimit në organizata ndërkombëtare”, thuhet në njoftim.

Ndërkaq, siç thuhet në njoftim të dy bashkëbiseduesit u pajtuan për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme të interesit të dyanshëm. /Telegrafi/

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