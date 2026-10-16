🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 16 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 95.76 ▼0.77%
ARI 4,209 ▲0.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
₿ CRYPTO
BTC $82,248 ▲ +1.02% ETH $2,455 ▲ +3.31% XRP $1.3403 ▲ +2.05% SOL $106.3100 ▲ +2.99%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.76 ▼0.77 % ARI 4,209 ▲0.93 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.76 ▼0.77 % ARI 4,209 ▲0.93 %
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
16 Tet 2026
Breaking
Miratimi i Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave, BE: Kosova një hap para drejt anëtarësimit në SEPA Fotot e para nga «Triumph» në New York: Annaleigh Ashford si Iris në premierën e përbashkët botërore te Public Theater Ekskluziviteti që rrezikon të kthehet monopol «Takshanam» në New Delhi: mbi 250 skulptura nga 150 artistë bashkojnë traditën dhe të renë në NGMA Mickoski për TV21: Marrëveshje me Sofjen vetëm me marrëdhënie partneriteti — me “bullying” nuk ka
Menu
Kronika

Shiste kokainë pranë shkollave të mesme, arrestohet në flagrancë 31-vjeçari

· 2 min lexim
pranë shkollave të

Një tentativë për të shitur droga të forta pranë shkollave të mesme është goditur në Kolonjë të Lushnjës.

Operacioni njëmujor i koduar “Kontigjenti” përfundoi me arrestimin e një 31-vjeçari me inicialet M.S. (K.).

31-vjeçarit iu gjet kokainë dhe heroine gati për shitje, ndërsa u konstatua se posedonte një makinë me vlerë 50 mijë euro, që dyshohet të jetë produkt i veprimtarisë kriminale.

“Sekuestrohen automjeti dhe sasitë e lëndëve narkotike Heroinë dhe Kokainë, ndarë në doza. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, si rezultat i një hetimi proaktiv, të kryer në koordinim me Prokurorinë, për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të një shtetasi, në fushën e narkotikëve, finalizuan operacionin e koduar “Kontigjenti”, gjatë të cilit u arrestua në flagrancë, në afërsi të një shkolle të mesme në Kolonjë, shtetasi M. S.(K.), 31 vjeç, banues në Kolonjë.

Gjatë kontrollit fizik, 31-vjeçarit iu gjetën doza të lëndëve të dyshuara narkotike Heroinë dhe Kokainë, gati për shitje. Më tej, gjatë kontrollit në banesën e tij, u konstatua se posedonte 1 automjet tip “Audi SQ8” me vlerë rreth 50 000 euro, të cilin dyshohet se e ka përfituar nga veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve”.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu