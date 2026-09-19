Prindërit: Drejtori i Gjimnazit “Jovan Jovanović Zmaj” në Novi Sad u përfshi aktivisht në fushatën e SNS-së
Sipas prindërve të nxënësve, Radivoj P. Stojkoviç merr pjesë sot në "festën popullore" të Informerit "Serbia fiton" në Kosjeriq — ndërkohë që 60 profesorë janë larguar nga shkolla në 13 muaj
Prindërit e nxënësve të Gjimnazit “Jovan Jovanović Zmaj” në Novi Sad akuzuan sot drejtorin e shkollës, Radivoj P. Stojkoviç, se është përfshirë aktivisht në fushatën parazgjedhore të Partisë Progresiste Serbe (SNS) — ndonëse më parë pikërisht ai akuzonte nxënësit, prindërit dhe profesorët për politizimin e arsimit.
Në deklaratën për publikun thuhet: “Drejtori u përfshi aktivisht në fushatën parazgjedhore të SNS-së, prandaj sot merr pjesë në të ashtuquajturën festë popullore të Informerit ‘Serbia fiton’, nën çadrën në Kosjeriq. Është interesante që gjatë gjithë kohës së krizës në Gjimnazin e Jovës, gjatë së cilës për 13 muaj u pushuan nga puna ose u larguan plot 60 profesorë dhe bashkëpunëtorë, pikërisht ai akuzonte profesorët, nxënësit dhe prindërit e tyre për politizim.”
Në Kosjeriq drejtorit iu bashkua edhe e vetmja ndihmëse e mbetur, Zorica Boškov, pasi dy ndihmësit e mëparshëm dhanë dorëheqjen nga funksionet e tyre. “Me këtë akt Radivoj P. Stojkoviç jo vetëm që i kthen mbështetjen Aleksandër Vuçiçit, por mbron edhe lirinë e vet. Për shkak të kupolës së ndërtuar në mënyrë të paligjshme në gjimnaz dhe të mbylljes së nxënësve e profesorëve, atij i kanoset dënimi shumëvjeçar me burg dhe është e qartë se shkuarja e tij në Kosjeriq lidhet me dëshirën që Vuçiçi ta mbrojë personalisht nga shkuarja në burg”, vlerësojnë prindërit.
Ata kujtuan se drejtori Stojkoviç më parë kishte dërguar korin e gjimnazit të këndonte në një miting të SNS-së dhe kishte vizituar “Çaçilendin” në Beograd. Ky është një zhvillim i ri pas ankesës së re të prindërve kundër drejtorit, për të cilën është shkruar më herët sot.
Burimi: Autonomija
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.