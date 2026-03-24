🌤️
Tiranë 17°C · Kryesisht kthjellët 24 March 2026
S&P 500 6,579 ▼0.03%
DOW 46,269 ▲0.13%
NASDAQ 21,849 ▼0.45%
NAFTA 91.73 ▲4.08%
ARI 4,429 ▲0.5%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
₿ CRYPTO
BTC $69,815 ▼ -0.54% ETH $2,133 ▲ +0.1% XRP $1.4001 ▼ -2.3% SOL $89.6700 ▼ -0.39%
S&P 500 6,579 ▼0.03 % DOW 46,269 ▲0.13 % NASDAQ 21,849 ▼0.45 % NAFTA 91.73 ▲4.08 % ARI 4,429 ▲0.5 % S&P 500 6,579 ▼0.03 % DOW 46,269 ▲0.13 % NASDAQ 21,849 ▼0.45 % NAFTA 91.73 ▲4.08 % ARI 4,429 ▲0.5 %
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
24 Mar 2026
Breaking
Kurti: Fushata bombarduese e NATO-s ndaloi gjenocidin e spastrimin etnik A po flasin SHBA-të me Mohammad Bagher Ghalibaf të Iranit, dhe kush është ai? Greqia do të subvencionojë karburantin dhe plehrat kimike Mbi 3 vite i zhdukur, GJKKO rrëzon kërkesën e familjarëve të Ervis Martinajt për heqjen e sekuestros për pasuritë Nën hetim dy mjekë në Tiranë, vonuan trajtimin e një të miture dhe i dëmtuan shëndetin gjatë operacionit
Menu
Kronika

Shkenca shqiptare në zi! Ndahet nga jeta Agim Minxhozi, emër i njohur i Fizikës

· 2 min lexim

Është ndarë nga jeta mbrëmjen e djeshme në moshën 77-vjeçare Agim Minxhozi, një prej figurave të spikatura të shkencës shqiptare dhe një emër i respektuar në fushën e fizikës.

Agim Minxhozi lindi në vitin 1948 dhe gjatë gjithë jetës së tij iu përkushtua kërkimit shkencor dhe arsimit universitar. Ai ishte një fizikan dhe studiues i njohur, i cili kontribuoi ndjeshëm në zhvillimin e shkencave fizike në Shqipëri.

Gjatë karrierës së tij, Minxhozi mbajti role të rëndësishme në komunitetin shkencor. Ai shërbeu si President i Shoqatës Shqiptare të Fizikës, ku përfaqësoi dhe mbështeti interesat e fizikantëve në vend. Po ashtu, ai ishte kërkues shkencor pranë Institutit të Fizikës Bërthamore në Tiranë, duke dhënë kontribut në studime dhe projekte të rëndësishme në këtë fushë.

Në fushën akademike, Minxhozi dha mësim në Universitetin e Tiranës, në Departamentin e Fizikës pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Ai ligjëroi lëndë të ndryshme, përfshirë Fizikën e Gjendjes së Ngurtë, duke ndikuar në formimin e brezave të rinj të studentëve dhe studiuesve.

Ai do të kujtohet si një profesionist i përkushtuar, me integritet të lartë dhe një kontribut të vyer në zhvillimin e shkencës shqiptare. Humbja e tij lë një boshllëk të ndjeshëm në komunitetin akademik dhe shkencor në vend.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

