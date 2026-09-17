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Kosova

Shpërndahen 1,400 pako ushqimore në tetë komuna të Kosovës

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Organizata Islamic Relief Kosova ka përfunduar shpërndarjen e 1,400 pakove ushqimore për familjet dhe kategoritë e cenueshme në tetë komuna të Kosovës.

Sipas njoftimit të kësaj organizate, shpërndarja është realizuar në kuadër të një projekti të bashkëpunimit me Qeverinë e Republikës së Kosovës, përmes Masës 3.4.

“Përfundoi shpërndarja e 1,400 pakove ushqimore në kuadër të Masës 3.4”, thuhet në njoftimin e Islamic Relief Kosova.

Pakot ushqimore janë shpërndarë në komunat e Prishtinës, Fushë Kosovës, Mitrovicës, Skenderajt, Drenasit, Podujevës, Prizrenit dhe Gjilanit.

Sipas Islamic Relief Kosova, kjo mbështetje ka për qëllim lehtësimin e shpenzimeve bazë për familjet që përballen me vështirësi ekonomike.

“Kjo mbështetje synon të lehtësojë shpenzimet bazë të familjeve që përballen me vështirësi ekonomike dhe t’u sigurojë atyre ushqime për nevojat e përditshme”, thuhet në njoftim.

Organizata ka bërë të ditur se me këtë aktivitet janë përfshirë familje dhe kategori të cenueshme në tetë komuna të vendit. /Telegrafi/

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