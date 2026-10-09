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09 Tet 2026
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Kronika

Shpërthim me tritol në Kamëz, dëmtohet muri rrethues i një banese dhe një automjet

· 1 min lexim

Një lëndë plasëse e dyshuar si tritol ka shpërthyer mëngjesin e kësaj të premteje, rreth orës 05:05, në Kamëz, jashtë ambienteve të një banese.

Sipas raportimeve të policisë, nga shpërthimi është dëmtuar muri rrethues i banesës në pronësi të shtetasit Xhelal Kurti, 55 vjeç, dhe një automjet i parkuar pranë hyrjes së saj.

Njoftimi i plotë i policisë:

Më datë 09.10.2026, rreth orës 05:05, në lagjen Nr. 1, Bathore, është vendosur në murin rrethues të banesës së shtetasit Xh. K., rreth 55 vjeç, një sasi lënde e dyshuar plasëse, e cila ka shpërthyer.

Si pasojë, janë shkaktuar vetëm dëme materiale në murin rrethues të banesës dhe në një automjet të parkuar pranë derës së saj, në pronësi të djalit të 55-vjeçarit.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave të rastit, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve.

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