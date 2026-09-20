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Konflikti SHBA - Iran

Shpërthim në Libanin jugor plagos një fëmijë — IOM: 330,000 njerëz ende të zhvendosur nga lufta

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Porti i Tirit, në distriktin ku ndodhi shpërthimi.

Një fëmijë është plagosur pas shpërthimit të një arme të pashpërthyer në qytetin Dabaal, në distriktin e Tirit në Libanin jugor, njoftoi agjencia zyrtare libaneze e lajmeve (NNA). Fëmija u dërgua me urgjencë në një spital aty pranë për trajtim, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për ngjarjen.

Incidenti vjen ndërsa sulmet izraelite në jug të Libanit vazhdojnë pa ndalim prej muajsh. Sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në pikën më të lartë të luftës në prill, mbi 1.2 milion njerëz ishin të zhvendosur nga sulmi dhe pushtimi ushtarak izraelit; sot numri ka zbritur në rreth 330,000, por mbetet ende shumë i lartë.

Sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 4,380 njerëz dhe kanë plagosur mijëra të tjerë, sipas shifrave zyrtare. Mbetjet e pashpërthyera të luftimeve vazhdojnë të përbëjnë rrezik të vazhdueshëm për civilët, veçanërisht për fëmijët në zonat e jugut.

Rreziku nga armët e pashpërthyera shtohet në një kohë kur zonat e banuara të Libanit jugor mbeten të ekspozuara ndaj bombardimeve të përditshme, ndërsa komunitetet e zhvendosura përballen me pasiguri për kthimin në shtëpitë e tyre.

Burimi: Al Jazeera

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