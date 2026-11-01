Shpërthim tritoli në tarracën e një dyqani lulesh në Tufinë, policia identifikon autorin
Një shpërthim i dyshuar me lëndë plasëse është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në zonën e Tufinës, në Tiranë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:45, kur një sasi e vogël e dyshuar lënde plasëse është hedhur në tarracën e një dyqani lulesh, në pronësi të një 65-vjeçari me inicialet A. K.
Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar dëme të vogla materiale, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar.
Sipas Policisë, nga veprimet e para hetimore është bërë i mundur identifikimi i autorit të dyshuar, por identiteti i tij nuk bëhet publik për shkak të hetimeve.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe zbardhjen e motiveve dhe rrethanave të saj.
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