☁️
Tiranë 17°C · Vranët 01 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583
₿ CRYPTO
BTC $78,052 ▲ +0.71% ETH $2,271 ▲ +1.1% XRP $1.2574 ▲ +0.63% SOL $95.4200 ▼ -0.35%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583
01 Nën 2026
Breaking
“Vetëm ushtria e di çfarë ka ushtria!” / Nufi flet për blerjet sekrete: Një dorë e huaj ose vendase kërkon të na sab U mungon fitorja prej 9 ndeshjesh radhazi, United kthehet 40 vite pas Novi Sad përkujton viktimat: tri kolonat qytetare bashkohen në një dhe drejtohen drejt stacionit, Dijana Hrka mbërrin para stacionit Oligarkia e opozitës, hegjemonia e pushtetit dhe pengmarrja e ndryshimit Shpërthim tritoli në tarracën e një dyqani lulesh në Tufinë, policia identifikon autorin
Menu
Kronika

Shpërthim tritoli në tarracën e një dyqani lulesh në Tufinë, policia identifikon autorin

· 1 min lexim

Një shpërthim i dyshuar me lëndë plasëse është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në zonën e Tufinës, në Tiranë.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:45, kur një sasi e vogël e dyshuar lënde plasëse është hedhur në tarracën e një dyqani lulesh, në pronësi të një 65-vjeçari me inicialet A. K.

Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar dëme të vogla materiale, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar.

Sipas Policisë, nga veprimet e para hetimore është bërë i mundur identifikimi i autorit të dyshuar, por identiteti i tij nuk bëhet publik për shkak të hetimeve.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe zbardhjen e motiveve dhe rrethanave të saj.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu