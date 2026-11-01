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Kronika

Vodhën në katër biznese te Shkëmbi i Kavajës, arrestohet 31-vjeçari, në kërkim bashkëpunëtori

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Policia e Durrësit ka zbardhur katër raste vjedhjesh të ndodhura gjatë muajit tetor në zonën e Shkëmbit të Kavajës, ku janë marrë shuma parash dhe sende me vlerë në markete dhe lokale.

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Periudha”, është ndaluar një 31-vjeçar, me inicialet Demir Buthi., banues në Hajdaraj, Kavajë, i dyshuar si autor i vjedhjeve. Ndërkohë, bashkëpunëtori i tij i dyshuar, A. S., 31 vjeç, banues në Kavajë, është shpallur në kërkim.

Sipas hetimeve, dy personat dyshohet se kanë kryer katër vjedhje në periudhën 17–21 tetor 2026, duke përzgjedhur biznese të ndryshme në zonën e Shkëmbit të Kavajës.

Policia bën me dije se hetimet vijojnë në bashkëpunim me Prokurorinë, me qëllim zbardhjen e rasteve të tjera të mundshme të vjedhjeve ku mund të jenë përfshirë dy shtetasit.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.

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