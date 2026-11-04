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Kronika

Shpërthimi i fuqishëm në apartamentin në Elbasan, humb jetën 83-vjeçarja! Raportohet edhe për 8 të asfiksuar, por pa rre

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në apartamentin

Një 83-vjeçare ka humbur jetën si pasojë e shpërthimit të fuqishëm që ndodhi në një apartament në qytetin e Elbasanit.

83-vjeçarja që humbi jetën banonte në apartamentin ngjitur me atë ku ndodhi shpërthimi.

Pritet ende ndërhyrja në apartamentin ku ndodhi shpërthimi. Sipas ekipeve në vendngjarje, si pasojë e shpërthimit është shembur edhe tarraca e pallatit.

Shpërthimi shkaktoi dëme të konsiderueshme në ndërtesë, duke shembur muret e apartamentit dhe një pjesë të shkallëve të pallatit. Menjëherë pas ngjarjes, strukturat e emergjencës nisën evakuimin e banorëve.

Si pasojë e incidentit, tetë persona të tjerë mbetën të asfiksuar, ndërsa sipas informacioneve paraprake, ata ndodheshin jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje mbërritën forcat zjarrfikëse, policia dhe ekipet e emergjencës, të cilat ndërhynë për evakuimin e banorëve dhe për shuarjen e zjarrit në apartamentin ku ndodhi shpërthimi.

Godina u evakuua e gjitha, ndërsa operacionet e emergjencës vijuan për menaxhimin e situatës dhe verifikimin e pasojave. Ndërkohë, priten detaje të tjera lidhur me rrethanat dhe shkaqet e shpërthimit tragjik.

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