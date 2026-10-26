Shtabi i Përgjithshëm: 177 përplasje luftarake në front gjatë ditës, 36 sulme të ndaluara në drejtimin e Pokrovskut
Aviacioni rus kreu 64 goditje ajrore dhe lëshoi 224 bomba të drejtuara, ndërsa pushtuesit përdorën 9.296 dronë kamikazë
Gjatë ditës së kaluar në front u regjistruan 177 përplasje luftarake, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, në raportin e orës 08:00 të së hënës, 26 tetor.
Aviacioni i armikut kreu 64 goditje ajrore, duke lëshuar 224 bomba ajrore të drejtuara. Pushtuesit përdorën 9.296 dronë kamikazë dhe kryen 2.451 granatime mbi vendbanime dhe pozicione të trupave ukrainase.
Aviacioni, trupat raketore dhe artileria e Forcave të Mbrojtjes goditën një zonë përqendrimi të personelit, një sistem artilerie dhe një pikë kontrolli të dronëve të armikut.
Në drejtimin e Pokrovskut mbrojtësit ukrainas ndaluan 36 sulme. Në drejtimin e Huliajpoles u zmbrapsën 13 sulme, në drejtimin e Kostiantynivkës u regjistruan 12 sulme, ndërsa në drejtimet Lyman dhe Pivdenno-Slobozhanskyi nga 8 sulme të zmbrapsura. Në drejtimin Pivnichno-Slobozhanskyi u zmbrapsën 3 sulme dhe në drejtimin e Kramatorskut 1 sulm.
Në drejtimet Kupiansk, Sloviansk, Oleksandrivsk, Orikhiv dhe Prydniprovsk armiku nuk kreu veprime sulmuese. Në drejtimet Volyn dhe Polissia situata mbeti pa ndryshime thelbësore dhe nuk u vunë re shenja të formimit të grupimeve sulmuese.
Humbjet totale luftarake të trupave ruse nga 24 shkurti 2022 deri më 26 tetor 2026 arrijnë në rreth 1.580.440 persona, përfshirë 1.990 në ditën e fundit.
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