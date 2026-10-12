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12 Tet 2026
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Ukraina

Shtabi i Përgjithshëm: Humbjet ruse në Ukrainë arrijnë në rreth 1 554 310 ushtarë — 1 470 në ditën e fundit

Forcat ukrainase neutralizuan 1 470 ushtarë rusë gjatë 24 orëve të fundit, njoftoi të hënën Shtabi i Përgjithshëm, ndërsa bilanci i përgjithshëm i humbjeve ruse që nga 24 shkurti 2022 i afrohet 1,56 milionë.

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Ushtare ukrainase — foto arkiv
Ushtare ukrainase — foto arkiv

Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës njoftoi të hënën se humbjet ruse të personelit kanë arritur në rreth 1 554 310 ushtarë që nga fillimi i pushtimit të plotë më 24 shkurt 2022, me 1 470 të neutralizuar gjatë 24 orëve të fundit, siç njofton The Kyiv Independent.

Sipas të dhënave operacionale të publikuara nga EMPR, gjatë së njëjtës periudhë u neutralizuan edhe 2 tanke, 6 mjete luftarake të blinduara, 51 sisteme artilerie, 4 sisteme raketore me shumë tyta, 2 sisteme të mbrojtjes ajrore, 1 416 dronë, 553 automjete, 3 komplekse robotike tokësore dhe 3 njësi pajisjesh speciale.

Në 24 orët e fundit u regjistruan 264 përplasje luftarake përgjatë frontit. Rusia kreu 73 sulme ajrore me 238 bomba ajrore të drejtuara, lëshoi 8 985 dronë kamikazë dhe granatoi 2 468 herë vendbanimet dhe pozicionet e forcave ukrainase, thuhet në raportin operacional të mëngjesit.

Kievi nuk publikon shifra zyrtare për humbjet e veta, dhe verifikimi i pavarur i shifrave të luftës mbetet i kufizuar — bilanci i Shtabit të Përgjithshëm është matja ukrainase e konsumit të forcave ruse, jo një numërim i pavarur.

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