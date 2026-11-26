Zelensky: Rusia po përgatit një sulm të madh të ri në rrjetin energjetik të Ukrainës
Presidenti Volodymyr Zelensky tha se inteligjenca ukrainase tregon se Moska po përfundon përgatitjet për një sulm masiv në infrastrukturën energjetike, ndërsa ekipet po riparojnë dëmet në gjashtë rajone pas sulmeve të natës me raketa balistike dhe 113 dronë.
Rusia po përgatit një sulm të madh të ri në infrastrukturën energjetike, logjistikën dhe shërbimet kritike të Ukrainës, tha të enjten presidenti Volodymyr Zelensky, siç raporton Associated Press. “Inteligjenca ukrainase tregon se Moska po përfundon përgatitjet për një sulm të ri masiv,” shkroi Zelensky në rrjetet sociale. “Rusët vazhdojnë të synojnë nënstacionet, linjat e transmetimit dhe të gjithë rrjetin elektrik,” shtoi ai, në një ofensivë që Kievi thotë se synon t’i lërë civilët pa dritë, ngrohje dhe ujë të rrjedhshëm në prag të dimrit.
Zelensky tha se Ukraina po u kërkon partnerëve më shumë furnizime për mbrojtjen ajrore, sidomos interceptorë për sistemet amerikane Patriot, të vetmet që mund të ndalin raketat balistike ruse, por që janë në mungesë që nga lufta me Iranin.
Deklarata erdhi ndërsa ekipet po punonin për të rikthyer energjinë elektrike në gjashtë rajone ukrainase, pasi Rusia lëshoi gjatë natës raketa balistike dhe 113 dronë. Forcat ajrore ukrainase raportuan goditje në 20 lokacione; sulmet dëmtuan një ndërtesë banimi, një spital, një objekt sportiv, biznese dhe një pikë karburanti, thanë zyrtarët.
Ndërkohë, i dërguari amerikan Jared Kushner, që ndërmjetëson bisedimet Rusi–Ukrainë bashkë me Steve Witkoff, tha se presidenti rus Vladimir Putin “ka treguar vetëpërmbajtje” duke rënë dakord të mos përdorë armë bërthamore dhe se, sipas tij, Putini dëshiron paqe, gati pesë vjet pas pushtimit. Kushner pranoi se bisedimet kanë hasur në një “ngërç të vogël” për fatin e territoreve ukrainase. Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, tha të enjten se SHBA po i afrohet bisedimeve me mirëkuptimin se duhen eliminuar ato që Rusia i quan “shkaqet rrënjësore” të konfliktit.
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