Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur 1.550.910 ushtarë në Ukrainë që nga 24 shkurti 2022 — 1.420 në ditën e fundit
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës raportoi të shtunën se Rusia ka humbur rreth 1.550.910 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit të plotë më 24 shkurt 2022 — mes tyre 1.420 vetëm gjatë ditës së fundit, siç njofton The Kyiv Independent.
Sipas bilancit ditor të publikuar mëngjesin e 10 tetorit, shifrat përfshijnë ushtarët e vrarë dhe të plagosur të forcave ruse gjatë më shumë se katër vjetësh luftë. Raporti përmban edhe humbjet materiale: sipas Shtabit, Rusia ka humbur 12.406 tanke, 25.515 automjete luftarake të blinduara dhe 160.946 automjete e cisterna karburanti.
Këto janë të dhënat më të fundit të publikuara nga Kievi, në një kohë kur luftimet mbeten të ashpra në lindje dhe jug të vendit dhe Rusia ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj infrastrukturës energjetike ukrainase.
Shtabi i Përgjithshëm ukrainas nuk i publikon humbjet e veta ushtarake, duke iu referuar fshehtësisë operacionale; shifrat për humbjet ruse jepen siç raportohen nga Kievi dhe nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Bilanci i publikuar më 8 tetor ishte rreth 1.547.830 humbje ruse gjithsej, me 1.880 vetëm në ditën e fundit.
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