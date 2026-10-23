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23 Tet 2026
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Teknologji

Shtesa me bazë argjendi stabilizon bateritë e litiumit pa anodë: 467 Wh/kg dhe 90% e kapacitetit pas 200 ciklesh

Studiues të Universitetit të Shkencës dhe Teknologjisë të Hong Kongut (HKUST) zhvilluan një strategji inxhinierie të ndërfaqes me një shtesë me jone argjendi, që pengon dendritet dhe stabilizon bateritë e litiumit pa anodë. Studimi u botua në revistën Nature Communications.

· 2 min lexim

Një ekip studiuesish në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë të Hong Kongut (HKUST) ka zhvilluar një strategji të re inxhinierie të ndërfaqes, që rrit dendësinë e energjisë dhe qëndrueshmërinë e baterive të litiumit pa anodë, siç njofton HKUST në njoftimin e tij të 23 tetorit, të përmbledhur edhe nga Tech Xplore.

Rezultatet janë konkrete: një qelizë në formë qeseje, e ndërtuar me këtë strategji, arriti energji specifike prej 467 Wh/kg, të krahasueshme me bateritë tregtare të sotme, ndërsa një qelizë e plotë në formë monedhe ruajti 90% të kapacitetit të saj pas 200 ciklesh karikimi e shkarkimi. Sipas studiuesve, kjo hap një rrugë të re drejt baterive të gjeneratës së ardhshme, më të lehta dhe më jetëgjata.

Problemi që zgjidh strategjia është i njohur në këtë fushë. Bateritë pa anodë përdorin një mbledhës të zhveshur bakri në vend të anodës së litiumit, gjë që maksimizon dendësinë e energjisë dhe thjeshton prodhimin; por bakri është “litiofob”, kështu që litiumi depozitohet në mënyrë të pabarabartë dhe formohen dendrite, ndërsa shtresa mbrojtëse natyrore e ndërfaqes (SEI) është e paqëndrueshme dhe kufizon jetën e baterisë.

Zgjidhja e ekipit është një shtesë e quajtur AMI, e përbërë nga jone argjendi të çiftuara me anione. Siç shpjegon HKUST, shtesa kryen disa funksione njëherësh: përmirëson litiofilicitetin e sipërfaqes dhe pengon dendritet; sipërfaqja e modifikuar me argjend ankoron speciet e derivuara nga anionet, duke formuar një shtresë SEI me brendësi të pasur organike dhe pjesa e jashtme të pasur inorganike; ndërsa anionet e liruara nxisin polimerizimin e elektrolitit, duke krijuar një xhel pothuajse të ngurtë që përmirëson kontaktin e ndërfaqes dhe lejon transport të shpejtë të joneve të litiumit.

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