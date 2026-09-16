Shtesat më të mira dhe më të dobëta pas Javës së Parë të sezonit të futbollit amerikan
Pas Javës së Parë të sezonit, shumë nga firmat dhe shkëmbimet e merkatos po tregojnë ndikimin e tyre në fushë. Disa blerje verore u kthyen menjëherë në forcë shtesë për ekipet, ndërsa të tjera dështuan të prodhonin ndikim të dukshëm në debutimet zyrtare.
Siç raporton nfl, mes afrimeve që duken më të suksesshme janë Kenneth Walker te Kansas City, i cili shënoi 173 jardë në 23 tentime dhe realizoi një touchdown 60-jardësh; tight end-i Isaiah Likely te New York Giants, që debutoi me tetë kapje, 78 jardë dhe dy touchdown-e; dhe centrali Tyler Linderbaum te Las Vegas, i cili dominoi në lojën e brendshme në debutimin e tij. Po ashtu, tre shtesat kryesore mbrojtëse të Cincinnati — përfshirë Dexter Lawrence, Boye Mafe dhe Bryan Cook — luajtën role vendimtare në fitore, me presione, forcime topi dhe rikuperime që ndryshuan drejtimin e lojës. Ndër afrimet e tjera që shkëlqyen ishin Dylan Parham te New York Jets, Kwity Paye te Raiders, Trey Hendrickson te Baltimore dhe Roy Lopez te Arizona, të gjithë duke kontribuar në mënyra të dukshme në episodet e para të sezonit.
Disa nga performancat pozitive duket se kanë transformuar mënyrën e lojës për ekipet e tyre. Walker solli element eksploziv në sulmin e Chiefs, ndërsa Linderbaum ndryshoi dinamikën e linjës ofensive të Raiders në të dyja format, të dhëna që pritet t’i japin këtyre ekipeve avantazhe kur të përballen me fronte më të forta në javët e ardhshme. Suksesi i Bengals në fazën mbrojtëse tregoi se disa lëvizje të merkatos mund të kenë ndikim të menjëhershëm kur elementët e rinj përshtaten shpejt me skemat ekzistuese.
Në anën tjetër, disa nënshkrime nuk arritën të japin rezultatet e pritura. Devin Lloyd te Carolina Panthers pati një debutim të vështirë në një ndeshje ku ekipi pranoi 59 pikë dhe kundërshtarët fituan 291 jardë në lojën e vrapit. Odafe Oweh te Washington nuk ishte produktiv në ritmin e përditshëm të presionit, ndërsa Romeo Doubs te New England pati një fillim të dobët me zero kapje në tre targete dhe një gabim vendimtar në moment kyç — për më tepër, partneri i tij A.J. Brown doli jashtë për disa ndeshje për shkak të dëmtimit. Myles Garrett, pavarësisht buxhetit dhe pritshmërive pas transferimit, u dëmtua dhe u vendos në listën e të dëmtuarve, ndërsa John Franklin-Myers te Tennessee nuk ndikoi siç pritej në të dy fazat e lojës.
Sipas nfl, këto paraqitje përfaqësojnë vetëm një pikënisje; me kalimin e javëve do të qartësohet se cilat nënshkrime do të kenë ndikim të qëndrueshëm dhe cilat do të mbeten zhgënjyese, ndërsa trajnerët dhe stafet taktike përshtatin përdorimin e lojtarëve të rinj për të maksimizuar rezultatet.
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