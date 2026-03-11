Si e ka trajtuar Trump bombardimin vdekjeprurës të shkollës në Iran?
Presidenti amerikan mohon se ka dijeni për gjetjet që sugjerojnë se ushtria amerikane qëndron pas sulmit vdekjeprurës, ndërsa shtohen thirrjet për një hetim të plotë.
Sulmi që vrau më shumë se 170 persona, kryesisht fëmijë, në një shkollë fillore në jug të Iranit ka shkaktuar zemërim dhe thirrje për hetim në Shtetet e Bashkuara.
Por presidenti Donald Trump ka dhënë përgjigje kontradiktore për incidentin gjatë javës së fundit. Në deklaratat e para, ai fajësoi Iranin për bombardimin. Së fundmi, ai ka pretenduar se nuk i di detajet e sulmit.
Gazeta The New York Times raportoi të mërkurën se një hetim paraprak i Departamentit të Mbrojtjes për bombardimin ka gjetur se ushtria amerikane qëndron pas sulmit.
I pyetur nëse mban përgjegjësi për sulmin pas raportit të Times, Trump përsëri tha: “Nuk di gjë për këtë.”
Disa ditë më parë, Trump kishte këmbëngulur se Irani kishte bombarduar vetë shkollën e tij në qytetin jugor të Minabit.
“Bazuar në atë që kam parë, kjo është bërë nga Irani,” tha Trump të shtunën. “Ne mendojmë se është bërë nga Irani – sepse, siç e dini, ata janë shumë të pasaktë me municionet e tyre. Nuk kanë fare saktësi. Kjo është bërë nga Irani.”
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, qëndronte pas tij në atë moment. Ai nuk pranoi të mbështeste vlerësimin e Trump dhe vetëm përsëriti se Pentagoni po heton incidentin.
Sulmi i 28 shkurtit është bërë simbol i kostos civile të luftës SHBA–Izrael kundër Iranit. Sipas zyrtarëve iranianë, nga ky konflikt janë vrarë të paktën 1,300 persona.
Pasi u publikuan pamje të reja të sulmit, disa media dhe hetime të pavarura arritën në përfundimin se goditja u krye me një raketë Tomahawk, një armë amerikane që nuk zotërohet as nga Irani dhe as nga Izraeli.
Trump u tha gazetarëve të hënën se Irani “ka gjithashtu disa Tomahawk” — një pretendim që u hodh poshtë gjerësisht nga ekspertët ushtarakë.
“Ata do të donin të kishin më shumë. Por qoftë Irani apo dikush tjetër, fakti është se një Tomahawk — një Tomahawk është shumë i zakonshëm. U shitet edhe vendeve të tjera,” tha ai.
Megjithëse SHBA i ka shitur raketat Tomahawk disa aleatëve të afërt, Irani është nën sanksione të rënda nga Uashingtoni dhe nuk mund të blejë armë nga Shtetet e Bashkuara.
Kur u pyet më tej pse anëtarët e administratës së tij nuk kanë përsëritur akuzën e tij se Irani kreu sulmin, Trump tha në fillim të kësaj jave: “Sepse unë thjesht nuk di mjaftueshëm për këtë.”
Presidenti amerikan theksoi më tej se “shumë vende” kanë raketa Tomahawk, përpara se të thoshte se do të pranonte rezultatet e hetimit për bombardimin.
“Sigurisht që do ta pranoj. Çfarëdo që të tregojë raporti, unë jam i gatshëm ta pranoj,” tha Trump.
Ushtria amerikane ka konfirmuar se përdori raketa Tomahawk në sulmet e para kundër Iranit më 28 shkurt.
Dhe një hartë e Pentagonit për sulmet fillestare ndaj Iranit javën e kaluar tregonte goditje edhe në Minab.
Senatori republikan John Kennedy, një aleat i Trump, tha të martën se SHBA qëndronte pas sulmit, por theksoi se ai nuk ishte i qëllimshëm.
“Po hetojmë, por nuk do të fshihem pas kësaj. Mendoj se ishte një gabim i tmerrshëm, i tmerrshëm,” i tha Kennedy CNN-it. “Hetimi mund të më vërtetojë gabim, shpresoj që po. Por fëmijët janë ende të vdekur.”
Ai shtoi se i vinte “keq që ndodhi”.
Kennedy nuk dha detaje për burimin e vlerësimit të tij.
Të mërkurën, pothuajse të gjithë senatorët demokratë i dërguan një letër Hegseth-it duke kërkuar përgjigje për sulmin në Minab.
Ata kërkuan detaje se si po zbatohen masat për minimizimin e dëmit ndaj civilëve dhe çfarë roli ka luajtur inteligjenca artificiale në përzgjedhjen e objektivave.
“Për të qenë të qartë, lufta kundër Iranit është një luftë e zgjedhur pa autorizimin e Kongresit. Megjithatë, ndërsa këto veprime ushtarake vazhdojnë, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli duhet të respektojnë ligjin amerikan dhe atë ndërkombëtar, përfshirë ligjin e konflikteve të armatosura,” thuhet në letër.
“Duhet të ketë një hetim të shpejtë për sulmin ndaj kësaj shkolle dhe për çdo veprim tjetër të mundshëm ushtarak amerikan që ka shkaktuar dëme ndaj civilëve, dhe gjetjet duhet t’i bëhen publike sa më shpejt të jetë e mundur, së bashku me çdo masë për të vendosur përgjegjësi.”
