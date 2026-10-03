Sindikata e nëpunësve shtetërorë i kërkon ministrisë: lejoni punën deri në 67 vjeç
Sindikata kërkon harmonizimin e Ligjit për nëpunësit shtetërorë me Ligjin e Punës, që punonjësit që e dëshirojnë të mos detyrohen të dalin në pension në 66 vjeç
Sindikata e nëpunësve dhe shërbyesve shtetërorë të Malit të Zi i ka bërë thirrje Ministrisë së Administratës Publike (MJU) që të nisë urgjentisht harmonizimin e Ligjit për nëpunësit dhe shërbyesit shtetërorë me Ligjin e Punës, siç njofton gazeta Dan, me qëllim që të shmanget trajtimi i ndryshëm i punonjësve për sa i përket daljes në pension.
Sindikata ka apeluar gjithashtu për harmonizimin e qëndrimeve mes MJU-së dhe Ministrisë së Punës, Punësimit dhe Dialogut Social, në mënyrë që të punësuarit të mos varen nga interpretime të ndryshme të organeve të veçanta dhe të mos përballen me pasiguri të mëtejshme juridike.
Presidentja e sindikatës, Tamara Goliš, në një letër drejtuar ministrit Maraš Dukaj ka vënë në dukje, sipas raportimit të gazetës Dan, se dy ligjet parashikojnë kushte të ndryshme për pensionin e pleqërisë: 67 vjet sipas Ligjit të Punës, kundrejt 66 vjet sipas Ligjit për nëpunësit dhe shërbyesit shtetërorë.
Ajo kujtoi se gjatë ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjit në vitin 2025, sindikata e bashkuar e administratës paraqiti një nismë për amendament, me të cilën kërkohej që kufiri i moshës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me fuqinë e ligjit të kthehet në 67 vjet. Kjo kërkesë bazohej edhe në vendimin unanim të Këshillit Social, të mbështetur nga përfaqësuesit e qeverisë, sindikatat përfaqësuese dhe punëdhënësit.
“U bëjmë thirrje organeve kompetente që t’u sigurojnë të punësuarve që e dëshirojnë të drejtën e punës dhe t’u mundësojnë vazhdimin e punës deri në 67 vjet, që përmes procedurave të parashikuara nga ligji të rishqyrtojnë vendimet e marra dhe të pranojnë zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve ekzistuese”, citohet të ketë thënë Goliš. Ajo paralajmëroi se procedurat gjyqësore, të cilat sipas saj do të përfundojnë në favor të punonjësve të diskriminuar për shkak të praktikës jo të unifikuar dhe shkeljes së nenit 6 të Ligjit të Punës, mund të krijojnë detyrime për kompensimin e pagave, kontributeve, interesave dhe shpenzimeve gjyqësore — ndaj veprimi i ligjshëm dhe i unifikuar është mënyra më e mirë për të mbrojtur njëkohësisht edhe buxhetet publike.
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