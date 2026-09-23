Sinqeriteti i Reijnders: Pse në Arabi? Nuk dua të punoj më, edhe nipat e mi do të jetojnë mirë!
“Nuk dua të punoj më pas karrierës sime. Kur firmosa për Manchester City, e dija që nuk do të kisha më nevojë, kurse tani, me kontratën në Arabi, mund të garantoj edhe gjeneratat e ardhshme të familjes sime”.
Kjo është deklarata e sinqertë e ish-lojtarit të Milanit, Tijani Reijnders. Ai është grumbulluar me Holandën për ndeshjet e Nations League dhe në një intervistë ka folur shumë hapur, pa diplomacy, kur është pyetur pse zgjodhi të shkojë të luajë në Arabi. Nga kontrata e re katërvjeçare ai mund të përfitojë në total rreth 100 milionë euro.
“Nëse edhe nipat e mi mund të jetojnë shumë mirë falë kësaj zgjedhjeje, pse nuk duhet ta bëja?” – është shprehur më tej mesfushori holandez.
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