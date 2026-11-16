Sondazhet në Greqi: Demokracia e Re kryeson me 12-13 pikë, e majta e re e dyta, PASOK i treti dhe SYRIZA bie në 1,4-2,5%
Dy matjet e reja kombëtare, Opinion Poll dhe Pulse, e mbajnë partinë në pushtet larg përpara, ndërsa formacioni i ri i së majtës kalon PASOK-un dhe SYRIZA regjistron përqindje minimale.
Dy sondazhe të reja kombëtare në Greqi, siç njofton ERT, e mbajnë Demokracinë e Re (ND) në krye të qëllimit të votës, me Aleancën e Majtë Greke (EL.AS.) në vendin e dytë dhe PASOK-un në të tretin. Matjet, Opinion Poll për Action 24 dhe Pulse për Skai, japin të njëjtin renditje të tre forcave të para, edhe pse me përqindje paksa të ndryshme.
Sipas Opinion Poll, ND merr 25,5% të qëllimit të votës, e ndjekur nga EL.AS. me 13,4% dhe PASOK me 10,6%, një epërsi prej 12,1 pikësh për partinë në pushtet. Pas tyre renditen Zgjidhja Greke me 6,1%, KKE me 6,0%, Plefsi Eleftherias me 4,9%, Elpida me 3,8%, Aleanca e Grekëve me 3,4% dhe Foni Logikis me 3,3%, ndërsa SYRIZA regjistron vetëm 1,4% dhe të pavendosurit janë 15,7%. Në vlerësimin e rezultatit zgjedhor, ND arrin 30,3%, EL.AS. 15,9% dhe PASOK 12,6%, me një diferencë prej 14,4 pikësh mes dy të parave.
Matja e Pulse, e kryer në kampion mbarëkombëtar prej 1.109 personash të anketuar më 11–14 nëntor, e konfirmon të njëjtin tablo: ND me 26,5%, EL.AS. me 13,5% dhe PASOK me 11%, me një epërsi prej 13 pikësh për ND-në. Zgjidhja Greke merr 6,5%, KKE 6% dhe SYRIZA 2,5%, ndërsa të pavendosurit janë 11,5%. Në vlerësimin e rezultatit, ND regjistron 30%, EL.AS. 16% dhe PASOK 13%.
Kështu, të dy sondazhet e vendosin formacionin e ri të së majtës përpara PASOK-ut dhe e lënë SYRIZA-n në përqindje minimale, 1,4% në njërën matje dhe 2,5% në tjetrën, ndërsa Demokracia e Re ruan një avantazh prej 12-13 pikësh në qëllimin e votës.
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