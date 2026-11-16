Zjarr masiv, forca të shumta zjarrfikëse nga katër bashki të Elbasanit në aksion për shuarjen e flakëve
Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë mbrëmjen e kësaj të hëne në një stan në fshatin Shtërmen, pjesë e Njësisë Administrative Gostimë në Bashkinë Cërrik.
Flakët kanë përfshirë me shpejtësi ambientet e stanit të dhenve, duke mobilizuar shërbimet e emergjencës në zonë.
Sipas të dhënave paraprake nga vendngjarja deri në këto momente nuk raportohet për dëme në gjënë e gjallë apo persona të lënduar.
Për shkak të intensitetit të zjarrit, efektivëve zjarrfikës të Cërrikut u kanë ardhur në ndihmë edhe ekipet e zjarrfikëses nga Elbasani, Gramshi dhe Belshi.
Vijon puna për të izoluar vatrën e zjarrit dhe për të parandaluar përhapjen e flakëve në zonat përreth. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit.
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