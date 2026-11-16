Tigers duhet të hapin tre vende në listën prej 40 lojtarësh deri të martën, Briceño dhe Anderson thuajse të sigurt për t’u mbrojtur
Detroit Tigers kanë një afat të qartë para vetes. Siç shkruan Bless You Boys, deri të martën, 17 nëntor, në orën 18:00 (ET), të gjitha klubet e MLB-së duhet të finalizojnë listat e tyre prej 40 lojtarësh: talentet që kanë nevojë për mbrojtje nga drafti Rule 5 duhet të shtohen në listë, ndërsa vendi hapet duke caktuar lojtarë të tjerë për t’u larguar (designated for assignment). Tigers nuk kanë shumë shtesa këtë vit, por me listën të mbushur, do të ketë disa vendime kyçe për drejtuesit e klubit.
Një vend është praktikisht i zënë tashmë. Tigers ende nuk e kanë zyrtarizuar nënshkrimin e relieverit Emilio Pagán; marrëveshja është në pritje të kontrollit mjekësor, i cili me gjasë është kryer tashmë, dhe klubi ka gjasa të presë deri në minutën e fundit për ta njoftuar së bashku me lëvizjen përkatëse për të hapur një vend në listën prej 40 lojtarësh për të. Pra, edhe para mbrojtjes së talenteve, Detroitit i duhet një vend i lirë.
Dy siguritë për t’u mbrojtur, sipas Bless You Boys, janë catcheri Josue Briceño dhe infielderi Max Anderson — të dy shumë të mirë për t’u lënë të pambrojtur dhe të dy mund të jenë shtesa të rëndësishme për sulmin e Tigers në vitin 2027.
Briceño kaloi një sezon të vështirë me lëndime: humbi gjysmën e parë me një lëndim në kyçin e djathtë të dorës që kërkoi operacion, si dhe gjithë shtatorin me një lëndim në kyçin e këmbës. Ai u promovua në Triple-A Toledo, por luajti vetëm 15 ndeshje para se lëndimi në kyçin e këmbës, më 29 gusht, t’i jepte fund sezonit. Megjithatë, ai mbetet goditësi më i mirë i gjithanshëm në sistem, me fuqi në të gjitha fushat e fushës dhe një talent top-100 vetëm për goditjen e tij. Nëse 22-vjeçari gjashtë këmbë e katër inç do të qëndrojë si catcher apo do të kalojë me kohë të plotë në first base, është një pyetje e hapur — sajti dyshon se do të ndodhë e dyta.
Anderson luajti një përzierje të second base dhe third base dhe u përmirësua në trajtimin e çdo topi që i goditej. Rrezja e tij e lëvizjes do të mbetet gjithmonë një dobësi e vogël në mbrojtje, por goditja e tij mund ta kompensojë më se tepërmi: kontakt i fortë, më selektiv në home plate, mbulim i mirë i zonës dhe shumë pak strikeout-e.
Franyerber Montilla teknikisht gjithashtu duhet të shtohet, por në moshën 21 vjeç, pasi ka luajtur vetëm në Single-A pas lëndimeve katastrofike në pjesën e poshtme të trupit që i kushtuan gjysmën e vitit 2025 dhe pothuajse gjithë vitin 2026, ai nuk ka nevojë për mbrojtje tani. Peyton Graham (66 baza të vjedhura në Erie) dhe Moises Rodriguez (i bllokuar në Double-A) janë mundësi të tjera, por të pamundura.
Prandaj, Tigers duhet të largojnë (DFA) tre lojtarë, si pikënisje. Në analizën e saj, Bless You Boys rendit si opsionet më të dukshme këta lojtarë:
- RHP Brenan Hanifee
- LHP Jake Miller
- RHP Ty Madden
- LHP Enmanuel de Jesus
- 1B Jace Jung
- SS Tsung-Che Cheng
- OF Parker Meadows
- SS Trey Sweeney
- OF Matt Vierling
- OF Wenceel Pérez
Dhe në opinionin e sajtit, Hanifee, Sweeney dhe Jung janë tre prerjet më të lehta. Kjo është analiza e Bless You Boys, jo një vendim zyrtar i Tigers — klubi ende nuk ka njoftuar asnjë lëvizje të tillë.
Në fund, Tigers priren të presin deri në momentin e fundit dhe të shohin se cilët lojtarë largojnë klubet e tjera; nëse një kërkesë për waiver (waiver claim) u intereson, ata mund të hapin më shumë se tre vendet që kërkohen aktualisht.
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