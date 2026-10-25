Sot zgjedhjet parlamentare në Serbi, radhë të gjata votuesish në Beograd dhe në qendrat ku votojnë qytetarë nga Kosova
Në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, 18 lista zgjedhore me gjithsej 2,418 kandidatë garojnë për 250 vende në Asamblenë Popullore, ndërsa nëntë prej listave përfaqësojnë pakicat. Të drejtë vote kanë 6,451,292 qytetarë, të cilët mund të votojnë në 8,392 vendvotime.
Qendrat e votimit janë hapur në orën 07:00 dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 20:00. Për të votuar, qytetarët duhet të kenë me vete letërnjoftimin ose pasaportën, si dhe dëshmi të vendbanimit nëse kërkohet.
Radhë të gjata janë krijuar që në orët e para të mëngjesit në Beograd dhe në qendrat e votimit në Serbinë qendrore, ku votojnë nga Kosova.
Në Rashkë, ku votojnë qytetarët nga pjesa veriore e Kosovës, radhët u formuan herët në mëngjes. Turma janë raportuar edhe në Rudnicë, ku votojnë qytetarët e komunës së Leposaviqit, si dhe në Vranjë, ku votojnë serbët nga Anamorava e Kosovës.
Sipas raportimeve të Tanjug, në Beograd qytetarët kanë pritur në radhë për të ushtruar të drejtën e tyre të votës, ndërsa në disa qendra radhët u krijuan para hapjes së vendvotimeve.
Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë në detyrë, Marko Gjuriq, votoi pak pas orës 07:00 në vendvotimin numër 14, në kopshtin “Perla”, në Vraçar.
Në Novi Sad, votimi nisi në orën 07:00. Të drejtë vote kanë 345,943 qytetarë, të cilët mund të votojnë në 221 qendra votimi. Në shkollën fillore “Sonja Marinković”, në lagjen Grbavicë, vendvotimet 172, 173 dhe 174 u hapën me kohë. Radhët para shumë qendrave të votimit në qytet nisën të formoheshin rreth orës 05:00. Votimi po zhvillohet edhe në vendbanimet periferike.
Nga gjithsej 8,392 vendvotime, 93 janë jashtë Serbisë, 29 në institucionet për ekzekutimin e sanksioneve penale dhe 60 në Serbinë qendrore, të destinuara për votuesit nga Kosova dhe Metohia.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare u shpallën nga presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, më 9 shtator 2026, me propozim të Qeverisë. Partitë dhe koalicionet duhej të siguronin të paktën 10,000 nënshkrime mbështetëse dhe të dorëzonin dokumentacionin në Komisionin Republikan të Zgjedhjeve deri më 4 tetor, ndërsa për listat e pakicave zbatohen kushte të veçanta
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