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Film

«Jailer 2» i Rajinikanth rikthehet fuqishëm të shtunën: +66% në ditën e dhjetë, 666.3 crore rupi në gjithë botën

Filmi i Nelson Dilipkumar-it mblodhi 24.15 crore rupi neto në Indi vetëm të shtunën, duke e çuar totalin vendas neto në 373 crore dhe atë botëror bruto në 666.30 crore rupi, sipas të dhënave të Sacnilk.

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«Jailer 2» me Rajinikanth shënoi një rikthim të fortë të shtunën, më 24 tetor, në ditën e dhjetë të shfaqjes në kinema, sipas Filmibeat, që citon të dhënat e Sacnilk. Filmi mblodhi 24.15 crore rupi neto në Indi vetëm të shtunën, një rritje prej 66.6% krahasuar me 14.50 crore rupi të ditës së nëntë, të premten, kur arkëtimet kishin shënuar rënie.

Me këtë ecuri, totali vendas neto arriti në 373 crore rupi, ndërsa brutoja vendase shkoi në 436.80 crore rupi. Jashtë vendit filmi shtoi edhe 10 crore rupi në ditën e dhjetë, duke e çuar totalin ndërkombëtar në 229.50 crore rupi. Kështu, brutoja botërore arriti në 666.30 crore rupi, shumë pranë pragut prej 670 crore rupi.

Ndarja sipas gjuhëve të shtunën tregon peshën vendimtare të versionit tamil, i cili solli 16.25 crore rupi neto nga 5,545 shfaqje, me një okupim prej 46.2%. Versioni telugu mblodhi 4.40 crore rupi nga 1,835 shfaqje, me okupim 38.4%, ai hindi 2.90 crore rupi nga 4,008 shfaqje, me okupim 20%, ndërsa versioni kannada shtoi 60 lakh rupi nga 203 shfaqje, me okupim 41%.

Rikthimi vjen pas një ecurie me ulje-ngritje: filmi u hap më 15 tetor me 59.70 crore rupi neto dhe e mbylli javën e parë me 334.35 crore rupi neto, por pas rënies së mesjavës, e shtuna e dytë e ktheu sërish mbi 20 crore rupi në një ditë të vetme. Dita e njëmbëdhjetë, e diela e 25 tetorit, do të tregojë nëse ky rikthim do të vazhdojë.

«Jailer 2» është vazhdimi i «Jailer» të vitit 2023, me regji të Nelson Dilipkumar-it dhe prodhim të Sun Pictures të Kalanithi Maran-it. Rajinikanth luan rolin e Tiger Muthuvel Pandian-it, ndërsa në kast bëjnë pjesë edhe Ramya Krishnan, Yogi Babu, Mirnaa, Rithvik, S. J. Suryah, Mithun Chakraborty, Suraj Venjaramoodu dhe Vidya Balan. Muzika e filmit është kompozuar nga Anirudh Ravichander.

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