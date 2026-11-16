SPAK dërgon për gjykim dosjen “Balluku”, njoftim zyrtar për 28 të pandehur
SPAK dërgon në gjykatë procedimin penal ndaj ish-zëvendëskryeministres Belinda Balluku dhe 27 të pandehurve të tjerë.
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dërguar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kërkesën për gjykimin e procedimit të vitit 2025, në ngarkim të 26 të pandehurve dhe 2 personave juridik.
1. Belinda Balluku, ish Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, ish Drejtoreshë e Përgjithshme e “Albcontrol” sh.a, e akuzuar për kryerjen e veprave penale:
-Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, (nëntë herë),
“Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, (sipas ligjit 144/2013), “Korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, “Refuzim për deklarimin, mosdeklarim, fshehje ose deklarim i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”(dy herë), parashikuara nga nenet 258/2 e 25, 259, 260, 257/a, paragrafi 2, të Kodit Penal, si dhe për veprën penale, “Pastrim i produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale”, parashikuar neni 287, gërma “b” të Kodit Penal, e kryer në rrethana cilësuese “në bashkëpunim dhe më shumë se një herë”, sipas nenit 287/2 të Kodit Penal.
2. Viola Haxhiademi, ish Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shpërdorim i detyrës”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 248 e 25 i Kodit Penal.
3. Evis Berberi, ish Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprave penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim (nëntë herë), parashikuar nga nenet 258/2 e 25 i Kodit Penal.
4. Ergys Verdho, ish Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shpërdorim i detyrës”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248 e 25 i Kodit Penal.
5. Gentian Gjyli, ish Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprave penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, kryer në bashkëpunim (dy herë) dhe “Shpërdorim i detyrës”, në bashkëpunim, parashikuara nga nenet 258/2 e 25, 248 e 25 të Kodit.Penal.
6. Erald Elezi, ish Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve në Autoritetin Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
-“Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, kryer në bashkëpunim (tre herë), parashikuar nga nenet 258/2 e 25 i Kodit Penal.
7. Genti Raça, ish Përgjegjës i Sektorit të Preventivit në Autoritetin Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprave penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim (katër herë), “Shpërdorim i detyrës”, në bashkëpunim, parashikuara nga nenet 258/2 e 25, 248 e 25 të Kodit Penal.
8. Miranda Shkurti, ish Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Autoritetin Rrugor Shqiptar, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, (tetë herë), parashikuar nga nenet 258/2 e 25, i Kodit Penal.
9. Jetmira Dervishi, ish Specialiste e Nivelit të Lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodi Penal.
10. Mirzeta Kashnica, ish Specialiste e Nivelit të Lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelja e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodi Penal.
11. Jonida Çeçe, ish Specialiste në Sektorin e Prokurimeve pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim (tre herë), parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodit Penal.
12. Klarita Konomi, ish Përgjegjës i Sektorit të Hartimit të Projekteve të Brendshme në Autoritetin Rrugor Shqiptar, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodit Penal.
13. Arbër Troka, ish Specialist në Autoritetin Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim (dy herë) parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodit Penal.
14. Adja Strazimiri, ish Specialiste në Sektorin e Hartimit të Projekteve të Huaja, në Autoritetin Rrugor Shqiptar, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, “Shpërdorim i detyrës”, në bashkëpunim, parashikuara nga nenet 258/2 e 25, 248 e 25 të Kodit Penal.
15. Anila Sulollari, ish Specialiste në Autoritetin Rrugor Shqiptar, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shpërdorim i detyrës”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 248 e 25 të Kodit Penal.
16. Adrian Kroi, ish Specialist në Sektorin e Hartimit të Projekteve, në Autoritetin Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, kryer në bashkëpunim, (tre herë) “Shpërdorimi i detyrës”, në bashkëpunim, parashikuara nga nenet 258/2 e 25, 248 e 25 të Kodit Penal.
17. Gëzim Noni, ish Specialist në Sektorin e Hartimit të Projekteve, në Autoritetin Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, (tre herë) parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodit Penal.
18. Nikollaq Mihali, ish Specialist në Sektorin e Hartimit të Projekteve, në Autoritetin Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, (tre herë) parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodit Penal.
19. Eduart Agalliu, ish Specialist në Sektorin e Prokurimeve në Autoritetin Rrugor Shqiptar, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodit Penal.
20. Arlinda Gordani, ish Specialiste në Autoritetin Rrugor Shqiptar, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, kryer në bashkëpunim (katër herë), parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodit Penal.
21. Denis Xhoxhi, ish Specialiste në Autoritetin Rrugor Shqiptar, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
-“Shkelje e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike”, në bashkëpunim (tre herë), parashikuar nga nenet 258/2 e 25 të Kodit Penal.
22. Dhurata Lazaj,. ish Specialiste në Autoritetin Rrugor Shqiptar, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
-“Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, kryer në bashkëpunim (tre herë) parashikuar nga neni 258/2 e 25 të Kodit Penal.
23. Joana Bushi, e akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Pastrim i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287 paragrafi 1, gërma “b” të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese “në bashkëpunim”, sipas nenit 287, paragrafi 2, i Kodit Penal.
24. Igli Tare, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Pastrim i produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale”, parashikuar neni 287, gërma “b” të Kodit Penal, e kryer në rrethana cilësuese “në bashkëpunim dhe më shumë se një herë”, sipas nenit 287/2 të Kodit Penal.
25. Pandeli Carapuli, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Pastrim i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287 paragrafi 1, gërma “b” të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese “në bashkëpunim”, sipas nenit 287, paragrafi 2, i Kodit Penal.
26. Arbër Abazi, i akuzuar për kryerjen e veprave penale:
-“Korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”, “Falsifikim i vulave, i stampave ose i formularëve”, më shumë se një herë, parashikuara nga nenet 245 dhe 190/2 të Kodit Penal.
27. Personi juridik “Alko Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
– “Korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”, parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal.
28. Personi juridik “Eurocol” sh.p.k, i akuzuar për kryerjen e veprës penale:
-“Pastrim i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga neni 287, paragrafi 1, gërma “b” të Kodit Penal.
Nga provat e administruara në kuadër të hetimit të procedimit penal nr. 136 të vitit 2025, kanë rezultuar fakte penale në ngarkim të të pandehurës Belinda Balluku, gjatë ushtrimit të detyrës si zëvendëskryeministre dhe Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe gjatë ushtrimit të detyrës së mëparshme si Drejtoreshë e Përgjithshme e Albcontrol sh.a.
Fakte penale kanë rezultuar edhe në ngarkim të personave të tjerë përgjegjës në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë si dhe në Autoritetin Rrugor Shqiptar, për procedurat e prokurimit, objekt i këtij hetimi.
Procedurat e Prokurorimit:
1. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtimi i Tunelit të Llogarasë”;
2. Procedura e prokurimit me objekt: “Plotësimi rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja – Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT”;
3. Procedura e prokurimit me objekt: “Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja-Bulevardi i Ri, Loti 2”;
4. Procedura e prokurimit me objekt: “Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja-Bulevardi i Ri- Shkozë, Urat mbi lumin Tirana”;
5. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtimi i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4”;
6. Procedura e prokurimit me objekt: “Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5”;
7. Procedura e prokurimit me objekt: “Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6”;
8. Procedura e prokurimit me objekt: “Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7”;
9. Procedura e prokurimit me objekt “Ndërtim rruga Porto Romano Durres, Loti 3 (vazhdimi)”;
10. Procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i godinës teknologjike të Albcontrol për përmirësimin e kushteve”.
“I – Procedura – “Ndërtimi i tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e autostradës SH8(Vlorë-Sarandë);
Fondi limit – 18 967 810 952.08 lekë pa TVSH (tetëmbëdhjetë miliardë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë milionë e tetëqind e dhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy pikë zero tetë).
Sipas hetimeve, e pandehura Belinda Balluku, në detyrën e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, megjithëse kishte deleguar formalisht përgjegjësitë e titullarit të autoritetit kontraktor te Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ka ndjekur dhe orientuar në mënyrë të vazhdueshme të gjithë procedurën e prokurimit. Kjo përfshin fazën përgatitore, zhvillimin e procedurës, dorëzimin dhe vlerësimin e ofertave, deri në lidhjen e kontratës.
Qëllimi i këtyre veprimeve ka qenë paracaktimi dhe favorizimi i operatorit ekonomik fitues, bashkimi i operatorëve; “Intekar Yapi Tur. Elekt. Ins. San. Ve Tic. Ltd. Sti dhe Asl Insaat Taahhut Ve San.San.Tic. Ltd. Sti. JV”.
Për të realizuar këtë qëllim, e pandehura Belinda Balluku ka mbajtur kontakte të rregullta me të pandehurin Evis Berberi, (fillimisht këshilltar i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, më pas, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar) lidhur me përcaktimin e kritereve të vendosura në dokumentacionin standard të tenderit. Ajo, gjithashtu, ka mbajtur kontakte të rregullta me përfaqësues të shoqërisë fituese, bashkimi i operatorëve; “Intekar Yapi Tur. Elekt. Ins. San. Ve Tic. Ltd. Sti dhe Asl Insaat Taahhut Ve San.San.Tic. Ltd. Sti. JV”, gjatë kohës kur kjo e fundit përgatiste dokumentacionin e pjesëmarrjes në procedurën e prokurimit. Kontaktet me të pandehurin Evis Berberi kanë vijuar edhe gjatë fazës së dorëzimit, vlerësimit të ofertave dhe vendimmarrjes së Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për shpalljen e operatorit ekonomik fitues, deri në momentin kur është lidhur kontrata.
Anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Evis Berberi, Gentian Gjyli, Erald Elezi, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica kanë shpallur fituesin e kësaj procedure prokurimi, bashkimin e operatorëve ekonomikë, “Intekar Yapi Tur. Elekt. Ins. San. Ve Tic. Ltd. Sti dhe Asl Insaat Taahhut Ve San.San.Tic. Ltd. Sti. JV”, pa plotësuar kriteret e vendosura në dokumentet standarde të tenderit.
Në lidhje me përcaktimin e fondit limit, e pandehura Viola Haxhiademi në bashkëpunim me të pandehurin Ergys Verdho dhe të pandehurin Genti Raça, si persona përgjegjës për shkak të funksionit të tyre, miratuan preventivin në kundërshtim me ligjin, me çmime të fryra, në kundërshtim me manualet teknike të miratuara përmes VKM nr.629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, i ndryshuar.
Nga provat e administruara, mbështetur edhe nga akti i ekspertimit teknik-ndërtimi kryer gjatë hetimeve paraprake, ka rezultuar se fondi limit është përllogaritur në kundërshtim me ligjin, duke i shkaktuar një dëm ekonomik shtetit, në vlerën 2 006 535 459.99 (dy miliard e gjashtë milion e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e katërqind e pesëdhjetë e nëntë milion pikë nëntëdhjetë e e nëntë) lekë.
Në lidhje me procedurën për miratimin e projektpreventivit të rishikuar gjatë zbatimit të kontratës me objekt: “Për ndërtimin e tunelit të Llogarasë”, kanë rezultuar veprime të kundraligjshme të personave përgjegjës të autoritetit kontraktor; Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si edhe Autoritetit Rrugor Shqiptar, institucion në varësi të saj.
Në lidhje me procedurën e miratimit të preventivit të rishikuar, rezulton se e pandehura Viola Haxhiademi, në bashkëpunim me të pandehurit Gentian Gjylin, Genti Raçën, Adja Strazimirin, Anila Sulollarin dhe Adrian Kroin, kanë miratuar në kundërshtim me ligjin preventivin e rishikuar gjatë zbatimit të kontratës me objekt: “Ndërtimi i tunelit të Llogarasë”. Miratimi i preventivit të rishikuar është bërë në kundërshtim me ligjin, me volume dhe çmime të fryra, pa iu nënshtruar shqyrtimit teknik të sektorëve përkatës të Autoritetit Rrugor Shqiptar, pa kryerjen e verifikimeve të duhura për të argumentuar volumet dhe çmimet, pa pasur një analizë teknike për këtë preventiv.
Nga provat e administruara, mbështetur edhe nga akti i ekspertimit teknik-ndërtimi, kryer gjatë hetimeve paraprake, ka rezultuar se preventivi i rishikuar është miratuar në kundërshtim me ligjin, duke i shkaktuar një dëm ekonomik shtetit, në vlerën 5 477 232 724.67 (pesë miliardë e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë milionë e dyqind e tridhjetë e dy mijë e shtatëqind e njëzet e katër pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë.
II. Procedura – “Plotësimi, rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja – Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT”;
Fondi limit – 2.375.552.033,75 lekë pa TVSH (dy miliardë e treqind e shtatëdhjetë e pesë milionë e pesëqind e dy mijë e tridhjetë e tre pikë shtatëdhjetë e pesë).
Sipas hetimeve, e pandehura Belinda Balluku, në cilësinë e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, në bashkëpunim me të pandehurin Evis Berberi, (Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar), si dhe të pandehurën Miranda Shkurti, (Përgjegjëse e Sektorit të Prokurimeve pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar), ka ndjekur dhe orientuar në vijimësi procedurën e prokurimit, me qëllim paracaktimin dhe favorizimin e shoqërisë “Salillari” sh.p.k.
Të pandehurit, Gentian Gjyli, Genti Raça, Erald Elezi, personat përgjegjës të Autoritetit Rrugor Shqiptar,të cilët kanë vepruar në fazën përgatitore të kësaj procedure prokurimi, për përllogaritjen e vlerës së preventivit, relacionin teknik, përcaktimin e fondit limit, për Qendrën e Monitorimit të Trafikut (QMT), kanë kryer veprime të kundraligjshme, me qëllim favorizimin e shoqërisë fituese të kësaj procedure prokurimi, shoqërinë “Salillari” sh.p.k.
Anëtarët e Njësisë së Prokurimit, të pandehurit Jonida Çeçe, Adrian Kroi dhe Denis Xhoxhi kanë shkurtuar afatin ligjor të paraqitjes së ofertave dhe kanë vendosur kritere të paargumentuara, duke kufizuar konkurrencën dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të huaj dhe duke paracaktuar dhe favorizuar shoqërinë, “Salillari” sh.p.k.
III- Procedura – “Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja-Bulevardi i Ri, Loti 2”;
Fondi limit – 2 485 599 781.248 lekë pa TVSH (dy miliardë e katërqind e tetëdhjetë e pesë milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e një pikë dyqind e dyzet e tetë).
Me të njëjtën mënyrë veprimi, hetimi ka dokumentuar se e pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurit Evis Berberi dhe Miranda Shkurti, kanë orientuar dhe ndikuar në paracaktimin dhe favorizimin e operatorit ekonomik fitues të kësaj procedure prokurimi, BOE “4A-M & ED Konstruksion sh.p.k. dhe IDK Konstruksion sh.p.k.”.
Anëtarët e Njësisë së Prokurimit të pandehurit, Eduart Agalliu, Arbër Troka dhe Genti Raça kanë shkurtuar afatin ligjor të paraqitjes së ofertave dhe kanë vendosur kritere të paargumentuara, duke kufizuar konkurrencën dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të huaj dhe favorizuar operatorin e mësipërm.
IV-Procedura, “Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja-Bulevardi i Ri-Shkozë, Urat mbi lumin Tirana”;
Fondi limit – 2 559 318 901.29 lekë pa TVSH (dy miliardë e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë milionë e treqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e një pikë njëzet e nëntë).
Me të njëjtën mënyrë veprimi, hetimi ka dokumentuar se e pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurit Evis Berberi dhe Miranda Shkurti, kanë orientuar dhe ndikuar në paracaktimin dhe favorizimin e operatorit ekonomik fitues të kësaj procedure prokurimi, “Albstar” sh.p.k.
Anëtarët e Njësisë së Prokurimit, të pandehurit, Jonida Çeçe, Adrian Kroi dhe Denis Xhoxhi kanë shkurtuar afatin ligjor të paraqitjes së ofertave dhe kanë vendosur kritere të paargumentuara duke kufizuar konkurrencën dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të huaj dhe favorizuar operatorin e mësipërm.
V- Procedura – “Ndërtimi i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4”,
Fondi limit – 2 096 958 794.70 lekë pa TVSH (dy miliardë e nëntëdhjetë e gjashtë milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër pikë shtatëdhjetë).
Me të njëjtën mënyrë veprimi, hetimi ka dokumentuar se e pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurit Evis Berberi dhe Miranda Shkurti, kanë orientuar dhe ndikuar në paracaktimin dhe favorizimin e operatorit ekonomik fitues të kësaj procedure prokurimi, BOE “Euroteorema Peqin” sh.p. k & “PE-VLA-KU” sh.p. k & “Nova Construction 2012” sh.p.k.
Anëtarët e Njësisë së Prokurimit, të pandehurit, Jonida Çeçe, Adrian Kroi dhe Denis Xhoxhi, kanë shkurtuar afatin e paraqitjes së ofertave dhe kanë vendosur kritere të paargumentuara, duke kufizuar konkurrencën dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të huaj dhe favorizuar operatorin e mësipërm.
Anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të pandehurit Erald Elezi, Klarita Konomi dhe Miranda Shkurti, e kanë kualifikuar këtë operator në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në dokumentet standarde të tenderit.
VI- Procedura – “Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5”;
Fond limit – 1 939 309 894.55 lekë pa TVSH (një miliardë e nëntëqind e tridhjetë e nëntë milionë e treqind e nëntë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e katër pikë pesëdhjetë e pesë).
Me të njëjtën mënyrë veprimi, hetimi ka dokumentuar se e pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurit Evis Berberi dhe Miranda Shkurti, kanë orientuar dhe ndikuar në paracaktimin dhe favorizimin e operatorit ekonomik fitues të kësaj procedure prokurimi, bashkimin e operatorëve ekonomikë, “G.P.G Company sh.p.k, & Senka sh.p.k”.
Të pandehurit Miranda Shkurti, Dhurata Lazaj dhe Nikollaq Mihali, nën cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit, kanë shkurtuar afatin e paraqitjes së ofertave dhe kanë vendosur kritere të paargumentuara, duke kufizuar konkurrencën dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të huaj dhe favorizuar operatorin e mësipërm.
Anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të pandehurit, Gëzim Noni, Genti Raça dhe Arlinda Gordani, e kanë shpallur fitues këtë bashkim në kundërshtim me kriteret e dokumenteve standarde të tenderit.
VII- Procedura – “Ndërtimi i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6”; Fondi limit – 1 816 355 589.63 lekë pa TVSH (një miliard e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e pesëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e nëntë pikë gjashtëdhjetë e tre).
Me të njëjtën mënyrë veprimi, hetimi ka dokumentuar se e pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurit Evis Berberi dhe Miranda Shkurti, kanë orientuar dhe ndikuar në paracaktimin dhe favorizimin e operatorit ekonomik fitues të kësaj procedure prokurimi, shoqërinë “Gjoka Konstruksion” sh.a.
Anëtarët e Njësisë së Prokurimit, të pandehurit, Miranda Shkurti, Dhurata Lazaj dhe Nikollaq Mihali, kanë shkurtuar afatin ligjor për paraqitjen e ofertave dhe kanë kufizuar konkurrencën dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të huaj.
Anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të pandehurit, Genti Raça, Arlinda Gordani dhe Gëzim Noni, e kanë shpallur fituese, këtë shoqëri në kundërshtim me kriteret e dokumenteve standarde të tenderit.
VIII- Procedura “Ndërtimi i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7”; Fondi limit – 2 353 597 373.94 lekë pa TVSH (dy miliardë e treqind e pesëdhjetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e treqind e shtatëdhjetë e tre pikë nëntëdhjetë e katër).
Me të njëjtën mënyrë veprimi, hetimi ka dokumentuar se e pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurit Evis Berberi dhe Miranda Shkurti, kanë orientuar dhe ndikuar në paracaktimin dhe favorizimin e operatorit ekonomik fitues të kësaj procedure prokurimi, bashkimin e operatorëve ekonomikë “Alko-Impex General Construcion” Degë e shoqërisë së huaj dhe “2T” sh.p.k.
Anëtarët e Njësisë së Prokurimit, të pandehurit, Miranda Shkurti, Dhurata Lazaj dhe Nikollaq Mihali, kanë shkurtuar afatin ligjor për paraqitjen e ofertave dhe kanë kufizuar konkurrencën dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të huaj.
Anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të pandehurit, Arbër Troka, Arlinda Gordani dhe Gëzim Noni, e kanë shpallur fitues këtë bashkim operatorësh në kundërshtim me kriteret e tenderit.
Administratori i shoqërisë “Alko-Impex General Construction”, Degë e shoqërisë së huaj, i pandehuri Arbër Abazi, ka paraqitur dokumentacion të rremë për plotësimin e kritereve të dokumenteve standarde të tenderit.
Hetimi ka zbuluar se e pandehura Belinda Balluku ka në pronësi faktike, pasurinë e paluajtshme “Vila familjare 2F nr.188/1, Nukli 27”, me sipërfaqe totale 478 m2, me vendndodhje “Green Coast”, Palasë, Himarë.
Kjo pasuri është krijuar kundrejt investimit të bërë nga i pandehuri Igli Tare në shumën 250,000 Euro, investim i realizuar deri në fazën e ndërtimit të karabinasë. Më pas ky investim ka vazhduar nga i pandehuri Arbër Abazi, për punimet e tjera të vilës dhe pishinës së saj, me preventiv të punimeve që varion nga 288,616 Euro deri në 410,526 Euro, me punime të realizuara në shumën 13 875 415.64 lekë.
Në lidhje me vlerën e përfituar nga i pandehuri Igli Tare, në shumën 250,000 Euro, që konsiston në pagesa në vlera monetare për likuidimin e vilës, të bëra në periudhën kohore dhjetor 2020 deri në gusht të vitit 2025, e pandehura Belinda Balluku, për shkak të detyrës së saj, Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, ka pasur detyrimin ligjor për deklarimin e këtyre përfitimeve në deklaratat periodike vjetore të plotësuara prej saj, në vitet 2021 e në vijim (që përkon me kohën e krijmit të dokumentacionit për këtë pasuri,kontrata e porosisë dhe kontrata e shitblerjes).
Këtë deklarim e pandehura Belinda Balluku nuk e ka bërë, me qëllim fshehjen e pasurisë së paluajtshme, përmes krijimit të dokumentacionit fiktiv të pronësisë së kësaj pasurie në emër të të pandehurit Igli Tare.
Në lidhje me përfitimin e parregullt të kërkuar dhe marrë nga i pandehuri Arbër Abazi, për punimet e tjera të ndërtimit të vilës dhe pishinës së saj, rezulton se këtë përfitim të parregullt e pandehura Belinda Balluku ka kërkuar dhe marrë në këmbim të favorizimit të shoqërisë së të pandehurit Arbër Abazi, “Alko Impex General Construction”, Degë e shoqërisë së huaj, pjesë përbërëse e bashkimit të operatorëve ekonomikë, të shpallur fitues në procedurën e prokurimit me objekt “Ndërtimi i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7”. Përfitimi i parregullt është kërkuar gjatë kohës së zhvillimit të kësaj procedure prokurimi, ku akoma nuk kishte përfunduar ndërtimi i vilës në fazën e karabinasë. Ky përfitim i parregullt rezulton të jetë marrë nga e pandehura Belinda Balluku në formën e investimit të bërë nga i pandehuri Arbër Abazi për përfundimin e ndërtimit të vilës, në periudhën kohore gjatë vitit 2022-2023.
Për të fshehur këtë pasuri të krijuar si produkt i veprës penale të korrupsionit, e pandehura Belinda Balluku ka përdorur të pandehurin Igli Tare, duke kryer veprime fiktive të mëtejshme në lidhje me krijimin e dokumentacionit të pronësisë, për regjistrimin e kësaj prone në emër të të pandehurit Igli Tare.
IX- Procedura – “Ndërtim rruga Porto Romano Durrës, Loti 3 (vazhdimi)”;
Fondi limit – 1,497,217,685.82 lekë pa TVSH (një miliardë e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë milionë e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e dy).
Me të njëjtën mënyrë veprimi, hetimi ka dokumentuar se e pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurit Evis Berberi dhe Miranda Shkurti, kanë orientuar dhe ndikuar në paracaktimin dhe favorizimin e operatorit ekonomik fitues të kësaj procedure prokurimi,“Geci” sh.p.k.
Anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të pandehurit, Arlinda Gordani, Miranda Shkurti dhe Adja Strazimiri, e kanë shpallur fitues këtë operator në kundërshtim me kriteret e dokumenteve standarde të tenderit.
X – Procedura “Rikonstruksioni i godinës teknologjike të Albcontrol për përmirësimin e kushteve”; Fondi limit 88,651,633 lekë pa TVSH (tëtëdhjetë e tetë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e tridhjetë e tre), zhvilluar Albcontrol sh.a.
E pandehura Belinda Balluku, nën cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, me detyrën e Drejtoreshës së Përgjithshme të Albcontrol sh.a, në bashkëpunim me anëtarët e Njësisë së Prokurimit, si dhe të pandehurin Evis Berberi, nën cilësinë e kryetarit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave, njëkohësisht shef i Sektorit të Prokurimeve në Albcontrol,sh.a, kanë paracaktuar dhe krijuar avantazhe e privilegje të padrejta për shoqërinë fituese të kësaj procedure prokurimi, operatorin ekonomik “Eurocol” sh.p.k. Veprimet e kundraligjshme të tyre konsistojnë që në fazën e përgatitjes së projektit, gjatë zhvillimit të procedurës për përcaktimin e kritereve në dokumentet standarde të tenderit. Favorizimi i shoqërisë fituese “Eurocol” sh.p.k, ka vazhduar gjatë zbatimit të kontratës, duke i siguruar parapagim në vlerën 50 përqind të kontratës, që në momentin e lidhjes së kontratës.
E pandehura Belinda Balluku, për shkak të funksionit publik të saj, me detyrën e Drejtoreshës së Përgjithshme të Albcontrol sh.a, ka kërkuar dhe marrë vlerën e përfitimit të parregullt, që konsiston pasuria e paluajtshme me të dhënat: Vila individuale dy katëshe tip Begonia me Nr.F6, me të dhënat teknike: Parcela e rrethuar në dispozicion të vilës me sipërfaqe jo më pak se 300 m2, me sipërfaqe ndërtimore prej 103m2 dhe verandën 34 m2, e ndodhur në resortin turistik “White Rocks”, Gjileke Dhërmi, Bashkia Himarë.
Përfitimi i parregullt është siguruar nga e pandehura Belinda Balluku sipas kontratës fiktive të porosisë, në emër të të pandehurit Igli Tare, në vlerën 145,000 (njëqind e dyzet e pesë mijë) Euro, në këmbim të favorizimit të shoqërisë “Eurocol” sh.p.k, në procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i godinës teknologjike të Albcontrol për përmirësimin e kushteve”.
Përfitimi i parregullt është kërkuar nga e pandehura Belinda Balluku në kohën e zhvillimit të kësaj procedure prokurimi, kur shoqëria “Eurocol”sh.p.k, kishte aplikuar për leje zhvillimore për resortin turistik në fshatin Gjilekë, Dhërmi, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë. Përfitimi i parregullt është marrë në kohën e krijimit të kontratës së porosisë në emër të të pandehurit Igli Tare.
Në lidhje me këtë pasuri të paluajtshme, e pandehura Belinda Balluku, për shkak të detyrës së saj, Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, ka pasur detyrimin ligjor për deklarimin e kësaj pasurie, në deklaratat periodike vjetore të plotësuara prej saj, në vitin 2019 e në vijim.
Këtë deklarim nuk e ka bërë e pandehura Belinda Balluku, me qëllim fshehjen e pasurisë së paluajtshme, nëpërmjet krijimit të dokumentacionit fiktiv të kontratës së porosisë në emër të të pandehurit Igli Tare.
Për të fshehur këtë pasuri, si produkt i veprës penale të korrupsionit, e pandehura Belinda Balluku ka përdorur të pandehurit Igli Tare dhe Pandeli Carapuli, duke kryer veprimin fiktiv të kontratës së porosisë mes pandehurit Igli Tare dhe shoqërisë së të pandehurit Pandeli Carapuli, “Eurocol” sh.p.k, si dhe duke përdorur vartësen e saj, të pandehurën Joana Bushi, për lidhjen e kontratës fiktive të qirasë (kontratë dore) mes të pandehurës Joana Bushi dhe të pandehurit Igli Tare.
Vlera e përgjithshme e pasurive të sekuestruara arrin në 1 830 000 euro (një milion e tetëqind e tridhjetë mijë euro), e përbërë nga:
Vila dykatëshe tip “Vila 188/1”, në kompleksin turistik “Green Coast”, Palasë, me vlerë 1 110 000 euro (një milion e njëqind e dhjetë mijë euro).
Vila F6, në Dhërmi, me vlerë aktuale tregu 720 000 euro (shtatëqind e njëzet mijë euro). Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar vazhdon hetimet në kuadër të procedimit të ndarë, nr.136/1 të vitit 2026, për gjetjen e fakteve të tjera penale”, njofton më tej SPAK.
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