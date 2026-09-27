Spektakël në Wembley, Spanja mund Anglinë
Spanja, kampione e botës dhe të Evropës e nis me këmbën e mbarë Ligën e Kombeve, duke fituar 3-2 në Wembley pas një ndeshjeje spektakolare. Yamal zhbllokoi sfidën duke përfituar nga gabimi i Guehi-t. Anglia e ktheu rezultatin në katër minuta: Gordon barazoi dhe Kane shënoi me ndihmën e Cucurella-s.
Pas pjesës së parë, Kane gjuajti një penallti drejt traversës, ndërsa Baena firmosi për rezultatin 2-2, ndërsa Oyarzabal shënoi golin e fitores, 3-2.
Shfaqja e Spanjës në Wembley nuk ishte e vetmja në këtë mbrëmje të Ligës së Kombeve. Kroacia fitoi 2-1 në fushën e Republikës Çeke në Grupin 3 të Ligës A, falë dhe një goli të Modriç të pavdekshëm.
Në Ligën B, Zvicra mposhti 3-0 Maqedoninë e Veriut, ndërsa Sllovenia e Skocia barazuan 0-0. Fitore e Finlandës, 7-0 përballë San Marinos.
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