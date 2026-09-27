☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,814 ▲ +0.91% ETH $2,716 ▲ +1% XRP $1.5390 ▼ -0.55% SOL $124.5200 ▲ +3.43%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 27 shtator 2026: Peshqit afrohen te një vendim i madh në dashuri Diaspora shqiptare njofton tubime sot në shumë qytete të Evropës kundër vendimit të Hagës për ish-udhëheqësit e UÇK-së Toskana financon ruajtjen e vezëve për gratë që planifikojnë amësinë në të ardhmen Kontrolli i Policisë në Gjakovë e çon në qeli shtetasin e Shqipërisë Ismajli: Rezultati mund të ishte më i thellë, Finlanda nuk duhet nënvlerësuar
Menu
Sporti

Spektakël në Wembley, Spanja mund Anglinë

· 1 min lexim

Spanja, kampione e botës dhe të Evropës e nis me këmbën e mbarë Ligën e Kombeve, duke fituar 3-2 në Wembley pas një ndeshjeje spektakolare. Yamal zhbllokoi sfidën duke përfituar nga gabimi i Guehi-t. Anglia e ktheu rezultatin në katër minuta: Gordon barazoi dhe Kane shënoi me ndihmën e Cucurella-s.

Pas pjesës së parë, Kane gjuajti një penallti drejt traversës, ndërsa Baena firmosi për rezultatin 2-2, ndërsa Oyarzabal shënoi golin e fitores, 3-2.

Shfaqja e Spanjës në Wembley nuk ishte e vetmja në këtë mbrëmje të Ligës së Kombeve. Kroacia fitoi 2-1 në fushën e Republikës Çeke në Grupin 3 të Ligës A, falë dhe një goli të Modriç të pavdekshëm.

Në Ligën B, Zvicra mposhti 3-0 Maqedoninë e Veriut, ndërsa Sllovenia e Skocia barazuan 0-0. Fitore e Finlandës, 7-0 përballë San Marinos.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu