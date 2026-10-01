«Spider-Man: Brand New Day» rikthehet në kinema me version extended cut: Sony shton pamje të papublikuara, synimi 1 miliard dollarë në Amerikë
Sony Pictures planifikon ta rikthejë në kinema «Spider-Man: Brand New Day» me një version extended cut me pamje të papublikuara, pas suksesit të ri-lancimit të «Avengers: Endgame». Objektivi: filmi i parë që kalon 1 miliard dollarë në Amerikën e Veriut.
Sony Pictures planifikon ta rikthejë në kinema «Spider-Man: Brand New Day» me një version extended cut që përmban pamje të papublikuara më parë, siç njofton Deadline. Lëvizja strategjike vjen pas suksesit të madh të ri-lancimit «Avengers: Endgame Encore», i cili grumbulloi 26 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe 86 milionë dollarë në gjithë botën vetëm në fundjavën e hapjes, sipas The Hollywood Reporter.
Ndër pamjet e reja pritet të përfshihet edhe skena e fshirë e Rosario Dawson në rolin e Claire Temple, e hequr nga versioni final i filmit — vetë aktorja kishte konfirmuar se kishte xhiruar një skenë që nuk u pa kurrë në kinema. Por, siç thekson Deadline, pamjet shtesë nuk kufizohen vetëm tek ajo, duke lënë të kuptohet se versioni i ri do të ofrojë material shtesë edhe përtej këtij momenti për adhuruesit.
Për momentin, data zyrtare e ri-lancimit nuk është shpallur ende, por strategjia është e qartë: t’i jepet filmit një shtytje të re në arkën e biletave pikërisht në momentin kur ai po i afrohet një rekordi historik.
Filmi me regji të Destin Daniel Cretton, me Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink dhe Jon Bernthal, kishte grumbulluar rreth 950.7 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe 2.5 miliardë dollarë në gjithë botën deri më 27 shtator. Pra i mungojnë rreth 50 milionë dollarë për t’u bërë filmi i parë ndonjëherë që kalon kufirin e 1 miliard dollarëve në tregun amerikan — dhe një ri-lancim i suksesshëm mund t’ia hapë rrugën pikërisht këtij rekordi.
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